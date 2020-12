Wawel rozpoczął współpracę z InPost

Wawel, producent słodyczy, rozpoczął 1 grudnia współpracę z marką InPost. Klienci PaczkoPunktów InPost, przy okazji odbioru paczki otrzymają w prezencie czekoladę gorzką 70% cocoa Wawel 35g lub czekoladę mleczną Wawel 35g oraz kod uprawniający do 15 proc. rabatu w sklepie online Wawel. Słodkości oferowane będą w 645 placówkach InPostu do końca roku lub do wyczerpania zapasów.