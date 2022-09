Wawel rusza z loterią słodyczy

Autor: portalspozywczy.pl/PR

Data: 29-09-2022, 12:45

Wawel zaprasza do ogólnopolskiej loterii słodyczy dostępnych na wagę. Do wygrania są nagrody dzienne i tygodniowe, a w wielkim finale aż 25 000 zł! Loteria potrwa do 31 października.