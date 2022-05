Wawel skupił ponad 200 tys. własnych akcji

Wawel zawarł poza rynkiem regulowanym umowy nabycia łącznie 208 tys. akcji własnych, stanowiących 13,87 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZ - podała spółka w komunikacie.

Autor: PAP

Data: 18-05-2022, 15:06

Wawel skupił ponad 200 tys. własnych akcji /fot. Shutterstock

Skup 208 tys. akcji po 510 zł

Stopa redukcji wyniosła ok. 18,79 proc.

29 kwietnia Wawel zaprosił do sprzedaży do 208 tys. akcji, po cenie 510 zł za akcję. Przyjmowanie ofert sprzedaży od akcjonariuszy trwało od 2 do 11 maja.



W środę Wawel poinformował, że prawidłowo złożone oferty sprzedaży akcji własnych spółki opiewały łącznie na 256.120 akcji. Rozliczenie transakcji nastąpi 19 maja 2022 r.

Ponad 43 mln złotych zysku

Wawel miał w 2021 roku 43,2 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, 517,9 mln zł przychodów i 56,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej. EBITDA wyniosła 86,1 mln zł - wynika z raportu rocznego spółki.