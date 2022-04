Wawel walczy ze wzrostem kosztów. Producent słodyczy podał wyniki finansowe

Wawel podał wyniki finansowe za I kwartał 2022. Jak spółka tłumaczy spadek wskaźników finansowych w tym okresie w stosunku do I kwartału 2021 roku?

Wawel podsumował pierwszy kwartał 2022

Wawel miał w I kw. 2022 roku 6,5 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 13,3 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Przychody wyniosły w tym czasie 133,4 mln zł wobec 132,6 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny Wawelu w I kw. wyniósł 7,7 mln zł wobec 16,5 mln zł przed rokiem, a EBITDA wyniosła 14,9 mln zł wobec 24 mln zł rok wcześniej.

Wawel tłumaczy wyniki finansowe

Spółka podała, że na wynik finansowy w I kwartale 2022 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wpływ miały przede wszystkim: wzrost przychodów ze sprzedaży o 0,8 mln zł, wzrost wartości kosztu własnego sprzedaży o 11,7 mln zł, spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 2,7 mln zł oraz wzrost wartości kosztów sprzedaży o 0,6 mln zł.



Marża EBITDA Wawelu spadła w I kw. rdr do 11,2 proc. z 18,1 proc., a marża EBIT do 5,8 proc. z 12,5 proc.

Wawel walczy ze wzrostem kosztów

Spadek wskaźników finansowych w I kwartale 2022 w porównaniu do I kwartału 2021 wynika zasadniczo ze spadku marży brutto, co bezpośrednio wiąże się ze wzrostem cen surowców, opakowań, energii i wynagrodzeń na poziomie kosztu wytworzenia - podała spółka w raporcie.