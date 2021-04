Wawel z 10 dobrymi praktykami CSR w raporcie FOB

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” zawiera zestawienie najważniejszych działań polskich firm z ostatniego roku w zakresie CSR. Publikacja pojawia się cyklicznie już od 2002 roku, a jej celem jest promowanie idei odpowiedzialnego biznesu. Tegoroczna, już 19 edycja Raportu, podsumowywała 2020 rok, czyli między innymi rolę biznesu w walce ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Po raz kolejny, w gronie firm, których dobre praktyki zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazła się firma Wawel. Premiera największego w Polsce przeglądu CSR i zrównoważonego rozwoju odbyła się w formie online.

- Dzisiejszy świat to ogrom wyzwań społecznych, klimatycznych czy ekonomicznych. Wszyscy widzimy, że wysiłki pojedynczych osób, mimo że ważne, nie wystarczą, jeżeli zdecydowanych działań nie podejmie także biznes. To na największych firmach spoczywa ogromna odpowiedzialność za przyszłość kolejnych pokoleń i całej planety. Wawel ma tego świadomość i bardzo nas cieszy, że dostrzeżono nasze praktyki z tak szerokiego obszaru. To dla nas wielka motywacja, by szukać kolejnych sposobów i działań, dzięki którym możemy wspólnie reagować na globalne wyzwania, inspirować konsumentów i być dobrym sąsiadem w naszych najbliższych społecznościach – mówi Monika Kowalewska, dyrektor marketingu firmy Wawel.

W ramach praktyk długoletnich, w kategorii „Zagadnienia konsumenckie” uznanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu uzyskał program „Dobre Składniki”, który udowadnia, że słodycze Wawel nie zawierają sztucznych barwników oraz aromatów i mają dobry oraz krótki skład.

W obszarze „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” doceniono także akcję „#DobraRobotaChallenge, czyli kim chce być, kiedy dorosnę” – program oraz konkurs edukacyjny Fundacji „Wawel z Rodziną”, mający na celu wsparcie młodych ludzi w planowaniu ścieżki zawodowej i trafnego podjęcia decyzji dotyczącej wyboru szkoły czy uczelni, w której będą kontynuować naukę. Fundację „Wawel z Rodziną” wyróżniono też za innowacyjny program społeczny „Dobro od Dziecka”, w ramach którego firma realizowała cykliczne poruszające istotne tematy dla rozwoju młodego człowieka oraz inne angażujące akcje skierowane do domów dziecka w całej Polsce, takie jak ogólnopolski konkurs „Dobre uczynki” - w którym zadaniem podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych było przedstawienie jak wyobrażają sobie czynienie dobra i dobrych uczynków oraz akcja „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja”.

Wśród wyróżnionych znalazła się dodatkowo świąteczna współpraca Fundacji „Wawel z Rodziną” z Frisco.pl. Do tej pory, dzięki cyklicznym akcjom dla domów dziecka, pracownicy marki Wawel w ramach wolontariatu przekazali aż 132 tony słodyczy ponad 440 placówkom opiekuńczo-wychowawczym w całej Polsce.

Firma Wawel może pochwalić się także wyróżnieniami, które dotyczą m.in. wsparcia pracowników handlu i zapewnienia im dostępności podstawowych produktów w trakcie epidemii koronawirusa, a także przekazania wsparcia w postaci słodyczy do krakowskich szpitali, w ramach podziękowania pracownikom ochrony zdrowia za zaangażowanie. Kolejną docenioną praktyką, tym razem w kategorii „Środowisko” jest też projekt Carpoolingu. Wawel w tej kategorii wyróżniono także za wymianę oświetlenia w zakładach produkcyjnych na energooszczędne lampy LED oraz wprowadzenie modyfikacji do opakowań słodyczy marki.

