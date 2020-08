Wawel z gorszymi wynikami w I półr. 2020 przez pandemię. Działalność nie została zakłócona w sposób trwały

Jan Kolański w imieniu branży napojowej apeluje do Prezydenta o debatę otwartą ws podatku cukrowego

Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 16,7 mln zł, co oznacza spadek o 6,9 mln złotych, tj. o 29 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Z raportu wynika też, że zysk operacyjny spadł o 27 proc. do 15,7 mln złotych.

- Spadek przychodów ze sprzedaży oraz wskaźników finansowych w I półroczu 2020 w porównaniu do I półrocza 2019 spowodowany jest głównie wpływem jaki miały ograniczenia w handlu i tym samym zmniejszenie popytu na produkty Spółki na skutek pandemii Covid-19. – czytamy w raporcie finansowym spółki Wawel.

Na osiągnięty przez spółkę wynik brutto w I połowie 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: spadek przychodów ze sprzedaży o 31,8 mln zł; spadek wartości zysku brutto ze sprzedaży o 18,6 mln zł; spadek wartości kosztów sprzedaży o 1,1 mln zł; spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 10,9 mln zł

Wpływ pandemii COVID-19

Niewątpliwie nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią COVID-19 miała wpływ na wyniki spółki w pierwszym półroczu 2020 r. Wprowadzone w kraju restrykcje związane z pandemią w połączeniu z zamrożeniem gospodarki spowodowały dla konsumentów istotne ograniczenia w dostępie do znacznej części sklepów stacjonarnych (sklepy małoformatowe, dyskonty, super i hiper markety) w okresie od drugiej połowy marca do początku maja.

- Zaistniała sytuacja wpłynęła bezpośrednio na poziom sprzedaży w drugim kwartale, przy czym po kwietniowym spadku sprzedaży wynikającym wprost z odgórnych ograniczeń w handlu detalicznym, od maja można było obserwować powrót do normalnej aktywności po stronie zamawiających i kupujących. Ostatecznie w pierwszym półroczu br. przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 86% obrotu zrealizowanego w porównywalnym okresie 2019 r. – czytamy w raporcie finansowym spółki.

Czynniki te niewątpliwie wpłynęły na podjęte przez spółkę - niemal natychmiast - działania mające na celu ograniczenie kosztów związanych z bieżącą działalnością operacyjną.

- W momencie gdy zaczęła się pandemia nie wiedzieliśmy ile potrwa ta nadzwyczajna sytuacja i jakich skutków gospodarczych w skali makro można się spodziewać. Podjęte działania w zakresie zarówno wewnętrznego przeorganizowania struktur spółki, w tym w szczególności pionu handlowego jak również ograniczenia kosztów bieżących, miały na celu dostosowanie spółki do nowej rzeczywistości i zmienionego otoczenia, w którym przyszło nam funkcjonować – podaje Wawel.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW WWL WAWEL SA