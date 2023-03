Warto zwrócić uwagę, że względem 2021 roku, przychody firmy były znacznie wyższe, gdyż w 2022 roku wyniosły 585,1 milionów, z rok wcześniej 517,9 miliona złotych. Mimo to wyraźnie spadł zysk spółki. W 2022 firma zarobiła 36,9 miliona złotych, a w 2021 43,2 miliona złotych.

Dariusz Orłowski, prezes zarządu Wawel S.A. opublikował razem z rocznym raportem list do akcjonariuszy, w którym podkreśla fakt wystąpienia dużej inflacji oraz wzrost cen energii.

Chyba musimy zaakceptować nową rzeczywistość, szybko zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonujemy, przy czym szybko to już nie jest to szybko z tamtych, wcześniejszych lat, to jest tu i teraz, podejmuj decyzję! Tak było właśnie w roku 2022, kiedy rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą i do głosu doszła inflacja. Coś, co w zasadzie zostało zapomniane, przecież prawie jej nie było, a poza tym cały czas spadała. Nie będę tu opisywał tego, co się później działo, bo zapewne większość Państwa jest w tym doskonale zorientowana. Dość przypomnieć sytuację na rynku mediów energetycznych, gdzie doświadczyliśmy kilkukrotnych wzrostów cen. Nauczyliśmy się - albo może zostaliśmy szybko zmuszeni nauczyć się - jak kupować energię, gaz i dzisiaj aktywnie jesteśmy codziennie obecni na tych rynkach. W wielu innych operacyjnych obszarach w firmie doszło również do istotnych roszad organizacyjnych. Proces podejmowania kluczowych decyzji uległ natychmiastowemu skróceniu a często miejsca, gdzie najważniejsze decyzje były podejmowane uległy zmianie.

- pisze Dariusz Orłowski, prezes zarządu Wawel S.A.