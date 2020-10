Wawel z nową linią Czekolad Premium „Ziarna Świata”

Nowe produkty to odpowiedź na oczekiwania polskich konsumentów, którzy cenią sobie różnorodność i możliwość wyboru różnych wariantów smakowych produktów, a także prosty skład. Nowe czekolady z Wawelu trafiają tu dobrze w gusta kupujących - powstają bowiem wyłącznie z trzech składników: miazgi kakaowej, cukru i tłuszczu kakaowego. Nie zawierają dodatków i emulgatorów. Wysoka, 74% zawartość kakao oznacza pełny, wytrawny smak i pozwala wydobyć subtelne różnice pomiędzy poszczególnymi produktami.

Każda z czekolad powstaje w oparciu o ziarno kakaowca z tylko jednego regionu - plantacji w Kamerunie, Ghanie i Wenezueli. Oryginalne pochodzenie oraz zastosowane różne odmiany kakaowca nadają każdemu z produktów indywidualny charakter, smak i aromat. Czekolady pakowane są w eleganckie, matowe kartoniki z orientalnymi wzorami.

- Limitowana seria Czekolad Premium „Ziarna Świata” to nasza odpowiedź na oczekiwania współczesnego miłośnika słodyczy. Polacy cenią sobie różnorodność i możliwość wyboru, dlatego zaproponowaliśmy 4 zupełnie nowe produkty, które pozwolą odkrywać smaki z różnych stron świata. Każda z czekolad tworzona jest w oparciu o ziarno z regionalnych plantacji, co jest gwarancją niepowtarzalnych doznań smakowych – mówi Dorota Piwowarska, Category Manager w firmie Wawel.

Czekolada z ziarnem z Kamerunu swój głęboki smak zawdzięcza miazdze kakaowej uzyskiwanej z wyselekcjonowanych gatunków ziarna kakaowca Forastero. Czekolada z Wenezueli o kwiatowo-owocowej nucie to z kolei efekt wykorzystania w niej ziaren kakaowca, stanowiących mieszankę gatunków Trinitario i Criollo z plantacji regionu Sur del Lago, a czekolada z Ghany została stworzona w oparciu o ziarna Forastero pozyskiwane z nasłonecznionych afrykańskich plantacji. Ta ostatnia dostępna jest także w wariancie z dodatkiem soli himalajskiej.

Wprowadzając kolekcję „Ziarna Świata”, Wawel wzmacnia swoją ofertę czekolad gorzkich.

- To kategoria, która stale rośnie na rynku i w której Wawel ma bardzo mocną pozycję. Nasza Czekolada Gorzka 70% cocoa należy do bestsellerów w całej kategorii. Z kolei spośród naszych Czekolad Premium największą popularnością cieszy się ta o 90% zawartości ziarna kakaowego. To pokazuje, jak doceniane i modne stały się wytrawne smaki czekolad – wyjaśnia Dorota Piwowarska.

Czekolady „Ziarna Świata” powstają z tylko trzech składników, nawiązują więc mocno do trendu „clean label”. To jedne z niewielu takich produktów w swojej kategorii na polskim rynku.

Czekolady „Ziarna Świata” oferowane są w matowych, kartonikowych opakowaniach z charakterystycznymi motywami nawiązującymi do regionów pochodzenia. Podobna zmiana dotknie także Czekolady Premium – 70% cocoa, 90% cocoa oraz 70% cocoa z dodatkiem skórki pomarańczy, cząstkami miętowymi i drobinkami kawy i kakaowca. Wszystkie ciemne Czekolady Premium dostępne będą w eleganckich kartonikach.

