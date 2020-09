Wawel zachęca do tworzenia autorskich kompozycji słodyczy, ruszyła akcja #wrzućnaluz

14 września Wawel ruszył z ogólnopolską akcją, w której co tydzień do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Konkurs #wrzućnaluz promuje zakup produktów luzowych marki Wawel, które znaleźć można m.in. w unikalnych modułach sprzedażowych Wolność Wyboru. Umożliwiają one komponowanie ulubionych mieszanek słodyczy luzem.