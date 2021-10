Wawel ze wzrostem przychodów, ale spadkiem zysków w III kw. 2021

Wawel zwiększył przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2021 roku, jednak zyski spadły w tym czasie.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 26-10-2021, 10:43

Po trzech kwartałach 2021 roku przychody spółki Wawel wzrosły do 338,22 mln zł z 320,69 mln zł rok wcześniej fot. za wawel.com.pl

Wawel - wyniki za trzeci kwartał 2021 r

Z raportu kwartalnego spółki wynika, że Wawel osiągnął w trzecim kwartale 2021 roku 12,9 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 17,9 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny spadł do 15,8 mln zł z 22,6 mln zł rok wcześniej, zaś przychody wzrosły do 124,4 mln zł ze 112,5 mln zł w III kwartale 2020 r.

- Na osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w trzecim kwartale 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: ▪ wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,9 mln zł, Pomimo wzrostu przychodów znaczny wzrost kosztów, a zwłaszcza kosztu własnego sprzedaży spowodowanego głównie wzrostem cen materiałów, energii i wynagrodzeń bezpośrednio-produkcyjnych, spowodował zmniejszenie zysku z działalności operacyjnej w porównaniu rok do roku, i tak nastąpił: ▪ wzrost wartości kosztu własnego sprzedaży o 13,0 mln zł ▪ wzrost wartości kosztów ogólnego zarządu o 1,8 mln zł, ▪ wzrost wartości kosztów sprzedaży o 0,7 mln zł – wskazuje spółka w raporcie.

Wawel notuje wzrost kosztów

Wawel podkreśla, że spadek wskaźników finansowych w trzecim kwartale 2021 w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 wynika zasadniczo ze spadku marży brutto, co bezpośrednio wiąże się ze wzrostem cen surowców, opakowań, energii i wynagrodzeń na poziomie kosztu wytworzenia.

- Zagrożenie koronawirusem z jakim cały czas mamy do czynienia z pewnością należy określić jako czynnik o nietypowym charakterze. W efekcie tego mamy do czynienia ze swego rodzaju „pandemiczną rzeczywistością”, która z jednej strony wpływa na zachowania konsumentów, a z drugiej strony determinuje poziom cen surowców i opakowań, co w ostatecznym rozrachunku wpłynęło i wpływa na poziom sprzedaży i wyników realizowanych przez Spółkę, przy czym ten wpływ jest niemożliwy do wiarygodnego oszacowania – czytamy w raporcie kwartalnym spółki Wawel.

W III kwartale 2021 r. koszty sprzedaży wzrosły o 5,8 proc. do 13,7 mln zł, a koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 15,9 proc. do 13,3 mln zł.

W tym czasie marża EBITDA zmniejszyła się do 18,7 proc. z 26,7 proc. rok wcześniej, a marża EBIT spadła do 12,7 proc. z 20,1 proc. przed rokiem.

Po trzech kwartałach 2021 roku przychody spółki Wawel wzrosły do 338,22 mln zł z 320,69 mln zł rok wcześniej, zysk netto z działalności kontynuowanej spadł do 24,3 mln zł z 31 mln zł, a zysk operacyjny do 30,4 mln zł z 39,2 mln zł.