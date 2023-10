Wawel opublikował sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku, z którego wynika, iż w trzecim kwartale 2023 roku spółka wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 22,3 mln zł, co oznacza wzrost o 12,9 mln zł, tj. o 139% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Wawel zwiększył przychód i zysk w III kwartale. fot. Shutterstock

Wawel zwiększył sprzedaż

Jak czytamy w raporcie, na osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w trzecim kwartale 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:

wzrost przychodów ze sprzedaży o 24,2 mln zł,

wzrost wartości kosztu własnego sprzedaży o 8,3 mln zł

wzrost wartości kosztów ogólnego zarządu o 3,4 mln zł,

wzrost wartości kosztów sprzedaży o 0,3 mln zł.

Przy wzroście przychodów o 18% w trzecim kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022, nastąpił również wzrost kosztów, a zwłaszcza kosztu własnego sprzedaży wynikającego głównie ze wzrostu cen materiałów, energii i wynagrodzeń bezpośrednio-produkcyjnych. Wzrost kosztów był mniej dynamiczny niż wzrost sprzedaży, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie zysku z działalności operacyjnej w porównywalnych okresach.

wawel wyniki finansowe.png

Wzrost wskaźników finansowych w 3 kwartale 2023 w porównaniu do 3 kwartału 2022 wynika zasadniczo ze wzrostu marży brutto, co jest spowodowane bardziej dynamicznym wzrostem sprzedaży względem wzrostu kosztów - czytamy w raporcie firmy Wawel

Wzrost cen kakao głównym zagrożeniem dla firmy Wawel

Wawel przedstawił zestawienie głównych zagrożeń i czynników ryzyka w segmencie działalności firmy.

Pierwszym i najważniejszym jest znaczący wzrost cen podstawowego surowca do produkcji czyli ziarna kakaowego.

Przy obecnym poziomie ceny kontraktów ziarna kakao na giełdzie w Londynie oraz biorąc pod uwagę ratio (mnożnik kosztów przerobu ziarna do miazgi) istnieje ryzyko istotnego obniżenia marży brutto. Wzrost cen ziarna kakaowego w okresie pierwszych 9 miesięcy 2023 r. wyniósł ponad 40 %, podczas, gdy w samym drugim i trzecim kwartale br. wyniósł ponad 35%. Dodatkowo należy wskazać na problemy z dostawami miazgi kakaowej.

W okresie ostatnich 12 miesięcy tj. od października 2022 r. do września 2023 r. cena ziarna kakaowego wzrosła o ponad 975 GBP za tonę, podczas gdy w 2 i 3 kwartale br. wzrost ten wyniósł blisko 756 GBP za tonę - czytamy w raporcie firmy Wawel

W kolejnych kwartałach należy wskazać na istotne ryzyko związane z utrzymywaniem się na giełdzie londyńskiej wysokiego poziomu cen kontraktów terminowych na ziarno kakaowe - obecnie jest to poziom powyżej 3,2 tys. GBP za tonę w odniesieniu do kontraktu DEC3, co niewątpliwie będzie skutkować znaczącym podwyższeniem kosztów wytworzenia produktów.

Należy w tym miejscu wskazać, iż obecny poziom kwotowań kontraktów terminowych ziarna kakaowego na giełdzie w Londynie będzie skutkował w naszym przypadku wzrostem cen ziarna kakaowego zużywanego do produkcji w 4 kwartale br. w stosunku do średniej ceny zakupu z pierwszych 3 kwartałów br. o ponad 50%.

Co prawda spółka rozpoczęła w 4 kwartale wprowadzanie podwyżek dla poszczególnych odbiorców, ale ze względu na dużą dynamikę wzrostu cen ziarna kakaowego nie jest możliwe zamortyzowanie w całości rosnących kosztów produkcji. Dla właściwej oceny perspektyw Spółki należy na bieżąco śledzić wydarzenia/notowania cen ziarna kakao - zastrzega Wawel

Do pozostałych czynników ryzyka spółka zaliczyła:

wahania sprzedaży związane ze zmianami strukturalnymi zachodzącymi na rynku detalicznym,

dynamiczne zmiany kosztów podstawowych surowców oraz mediów,

wystąpienie niekorzystnych dla spółki zmian kursów walutowych (gł. EUR, USD, GBP), co w konsekwencji może wpłynąć na wzrost kosztów zakupu surowców z importu

Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na kondycję i przyszłość spółki Wawel

Zdaniem zarządu spółki na dzień publikacji niniejszego sprawozdania trudno jest precyzyjnie oszacować wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie na przyszłą sytuację finansową i osiągane w przyszłości wyniki finansowe firmy. Wpływ ten będzie zależny od rozwoju sytuacji zarówno w Polsce jak i na świecie. Można wskazać, że sytuacja na Ukrainie wpływa znacząco na ceny niektórych składowych kosztów produkcji.

W okresie 9 miesięcy 2023 r. Wawel S.A. sprzedała na Ukrainę produkty o łącznej wartości poniżej 1% ogółu swoich przychodów za 9 miesięcy 2023 r, natomiast do Rosji nie realizowała żadnej sprzedaży.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania emitent posiada należności od podmiotów z Ukrainy poniżej 1% ogółu należności z tytułu dostaw i usług, natomiast nie posiada żadnych należności od podmiotów z Rosji. Spółka ma stabilną sytuację finansową, umożliwiającą zrównoważone podejście do wyzwań związanych z obecnym kryzysem i będzie stale monitorować rozwój wydarzeń dostosowując swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych - czytamy w raporcie

Ponadto w związku z trwającą na Ukrainie wojną, istnieje ryzyko w działalności Spółki „Łasoszczi” - jednostka stowarzyszona, w której Wawel S.A. posiada 48,5% udziałów, która to Spółka na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej. W związku z powyższym Zarząd nie wyklucza w kolejnych okresach sprawozdawczych dokonania odpisu wartości posiadanych udziałów oraz udzielonych pożyczek spółce „Łasoszczi”, których łączna wartość księgowa na dzień 30.09.2023 wynosi 1.329 tys. zł (w tym: udziały 40 tys. zł i pożyczki 1.289 tys. zł

Podstawowym przedmiotem działalności spółki według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl