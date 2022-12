Skutkiem rewizji strategii, poza kluczowymi dla wedlowskiego eksportu rynkami polonijnymi, takimi jak USA, Kanada, UK i Niemcy, było skoncentrowanie uwagi na trzech geograficznych obszarach, na których wzmocniliśmy swoje działania: Ameryka Południowa (z kluczowym krajem – Brazylią), Środkowy Wschód (z kluczowym krajem – Arabią Saudyjską) i Azja Południowo – Wschodnia (z Koreą na czele). W rozwoju działań Wedla na wspomnianych obszarach pomogła przede wszystkim wieloletnia znajomość rynku, dobra współpraca z lokalnymi partnerami handlowymi, a także elastyczna struktura firmy, przygotowana do szybkiego dostosowywania się do nowych warunków.

Pierwszym przykładem rynku, na którym Wedel wzmocnił swoje działania eksportowe, jest Brazylia, gdzie nasze produkty są obecne we wszystkich kanałach sprzedaży. Ten rok spodziewamy się zakończyć bardzo dobrym wynikiem, będącym pozytywnym prognostykiem do dalszego wzrostu sprzedaży w 2023 roku. Rynek brazylijski jest specyficzny, a przepustką do wejścia na niego są lokalne i regionalne sieci mocno zorientowane na produkty z importu. Trzeba być z nim w bieżącym kontakcie, co pozwala szybko identyfikować pojawiające się szanse. Pomaga nam w tym wieloletnie partnerstwo z lokalnym agentem handlowym. Brazylijczycy lubią produkty importowe, które kojarzą z wyższą jakością

- mówi Cezary Knaś