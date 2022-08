Wedel chwali się dobrymi praktykami z raportu zrównoważonego rozwoju

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 29-08-2022, 10:59

Wedel stara się budować przyjazne środowisko pracy. Fundamentem pozostaje pasja do czekolady i tradycja połączona z nowoczesnością. Swoje dobre praktyki wobec pracowników firma przedstawia w pierwszym raporcie odpowiedzialnego biznesu „Z przyjemnością dla przyszłości”.

Wedel chwali się dobrymi praktykami z raportu zrównoważonego rozwoju .fot. mat.pras

Staż robi wrażenie

Wedlowski przepis na sukces to ludzie, dlatego to z myślą o nich firma tworzy przyjazne środowisko pracy. Słuszność takiego podejścia potwierdza średni staż pracy, który wynosi aż 11 lat! Co kwartał celebrujemy moment osiągnięcia okrągłej rocznicy przez każdego pracownika. Rekordziści przepracowali w Wedlu ponad 50 lat!

Różni i równi

W Wedlu pracują 4 pokolenia, a kobiety i mężczyźni niemal w takich samych proporcjach zajmują stanowiska kierownicze. Z inicjatywy pracowników w firmie działa Grupa ds. Różnorodności i Włączania „Mieszanka Wedlowska”, a jej członkowie i członkinie inicjują różnego rodzaju projekty, mające na celu popularyzację różnorodności, np. przyjęcie Deklaracji Różnorodności i Włączania czy Karty Różnorodności, stosowanie feminatywów w nazwach stanowisk, etc.

CzekoSprawni na pokładzie

Od 2021 r. w firmie działa projekt „CzekoSprawni”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz edukacja w tym obszarze. Od tego czasu odsetek zatrudnionych OzN zwiększył się trzykrotnie.

Well-being na pierwszym miejscu

Poza standardowymi rynkowymi benefitami Wedel proponuje pracownikom wspólne aktywności, których celem jest dobrostan załogi. W firmie działa Klub Sportowy „Rywal”, który nawiązuje do tradycji klubu, funkcjonującego w Wedlu przed wojną. W jego ramach pracownicy spędzają wspólnie czas, trenując różnorodne dyscypliny sportowe. Ponadto, wewnętrzny program LeŻaK daje wszystkim pracownikom możliwość skorzystania z konsultacji zdrowotnych i profilaktyki.

Dobre praktyki docenione przez ekspertów

Odpowiedzialne podejście Wedla do pracowników znajduje odzwierciedlenie w wielu nagrodach w tym obszarze, m.in., tytule Top Employer 2022 czy Lidl Fair Pay za sprawiedliwe i równe wynagradzanie.

Raport CSR

Raport CSR został przygotowany zgodnie z uznanym, międzynarodowym standardem GRI. Aby zidentyfikować kluczowe zagadnienia do zaprezentowania w publikacji, do dialogu, tak jak w przypadku realizacji innych, ważnych dla firmy projektów, zaangażowano różne grupy interesariuszy firmy: od pracowników wszystkich obszarów, po partnerów biznesowych i lokalne społeczności. Dzięki nałożeniu dwóch perspektyw – ze strony interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych – powstała matryca najważniejszych kwestii, na podstawie której przygotowano wskaźniki i dane najistotniejsze dla otoczenia firmy.