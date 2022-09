- Mamy jedną z największych linii czekoladowych w Europie. Jest ona większa, niż u naszego właściciela Lotte, który jest potentatem na rynku azjatyckim w kategorii czekolad - mówi nam Sławomir Kluszczyński, dyrektor operacyjny w firmie Wedel.

Sławomir Kluszczyński, Dyrektor Operacyjny w firmie Wedel, zapewnia, że firma w ramach rozwoju organizacji stawia na innowacyjność i doskonalenie /fot. materiały prasowe

Zakład Wedla na warszawskiej Pradze to połączenie tradycji i historii, ma ponad 90 lat. Budował go Jan Wedel, jeden z założycieli firmy. Zakład przetrwał wojnę bez większych zniszczeń i jest regularnie modernizowany i rozbudowywany.

Fabryka Czekolady E.Wedel

Wedel - zakład produkcyjny rozbudowywany i unowocześniany

- W ramach rozwoju organizacji stawiamy na innowacyjność i doskonalenie. W ostatnich latach zainstalowaliśmy kolejne zespoły maszyn – do pralinek, tabliczek czekoladowych i nowych produktów (w tym batonów Na Dobre). Mamy jedną z największych linii czekoladowych w Europie i co ciekawe, jest ona większa, niż u naszego właściciela Lotte, który jest potentatem na rynku azjatyckim w kategorii czekolad - wylicza Sławomir Kluszczyński, dyrektor operacyjny w firmie Wedel.

Fabryka Wedla wraz z częścią socjalną to obecnie 32 tys. mkw. Działka ma 17 tys. mkw., budynek składa się z kilku kondygnacji.

Wedel zatrudnia ok. 1300 pracowników, z czego ok. 800 to pracownicy łańcucha dostaw.

- Staramy się doskonalić nasze procesy. Rocznie wdrażamy ok. 100 kaizenów, czyli rozwiązań usprawniających (termin wywodzi się z kultury lean management i oznacza podejście polegające na ustawicznym poprawianiu i ulepszaniu procesu zarządzania i produkcji na wszystkich szczeblach), co oznacza, że na jeden zakończony kaizen przypadają ok. 3 dni. Posiadamy w Wedlu aktywny program sugestii pracowniczych, gdzie nasi pracownicy sami wskazują obszary do poprawy, stosujemy także wszystkie narzędzia lean management. Zmodyfikowaliśmy program zachęt dla pracowników. Od paru miesięcy realizujemy “Program Wedlowskich Inicjatyw”, który nagradza pracowników zaangażowanych w wypracowywanie oszczędności przekazując im bezpośrednio ustaloną kwotę od wartości zaoszczędzonych środków - dodaje Sławomir Kluszczyński.

Wedel stara się podążać za trendami, również, jeśli chodzi o środowisko. Dlatego od 2020 roku kupuje energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych, której pochodzenie potwierdzone jest certyfikatem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE).

- Bardzo duży nacisk kładziemy też na zarządzanie odpadami. Większość materiałów, takich jak palety, kartony recyklingujemy albo w postaci spalania, albo na makulaturę. Zostaje bardzo niewielka ilość frakcji, które w tej chwili także musimy zagospodarować i to na pewno obszar do dalszej pracy. Pracujemy także nad Programem Oszczędności Mediów (POM), aby zmniejszyć ilość zużywanej energii. Obecnie do łask wraca technologia RFID (Radio-Frequency Identification, czyli identyfikacja za pomocą fal radiowych), więc myślimy także nad jej zastosowaniem w zakładzie. W myśl naszej kultury organizacyjnej, chętnie kwestionujemy status quo i jesteśmy otwarci na wszystkie technologiczne nowinki - zapewnia Sławomir Kluszczyński, dyrektor operacyjny w firmie Wedel.

Fabryka Czekolady E.Wedel

Wedel - czy COVID-19 przyśpieszył procesy automatyzacji?

- Pandemia Covid-19 nie zmieniła fundamentalnie naszej strategii, choć naturalnym było wprowadzenie pewnych optymalizacji również w obszarze łańcucha dostaw, w efekcie których część planów spowolniła. W pierwszej fazie pandemii staraliśmy się przede wszystkim odnaleźć w nowej rzeczywistości. Podzieliliśmy zakład na strefy i nie kontaktujące się ze sobą zespoły, zatrudniliśmy dodatkowe osoby by uzupełnić skład zespołów przy zwiększonej absencji, zmodyfikowaliśmy godziny zmianowego systemu pracy, wdrożyliśmy bezdotykowe przekazywanie zmian i oczywiście stosowaliśmy wszelkie zalecenia wynikające z ustaw i ograniczeń pandemicznych, które narzucało prawo na przykład osłony pomiędzy pracownikami pracującymi w niewielkiej odległości. Na pewno jesteśmy lepiej przygotowani do podobnych zdarzeń w przyszłości - mówi Sławomir Kluszczyński, dyrektor operacyjny w firmie Wedel.

- Co do kluczowych procesów, w części automatyzacji nie zmieniliśmy naszych planów i terminów. Z kolei w części budowlanej, np. w przypadku rozbudowy linii tabliczek, prace spowolniły. Brakowało nie tylko pracowników, ale komponentów, czy dostawców, co widać było także np. na rynku samochodowym. Covid wpłynął także na decyzje zakupowe klientów, dlatego musieliśmy dopasować produkcję do tych zmian. Sam projekt budowlany przesunął się o 2 lata. Długo zajęły sprawy związane z samym uzyskaniem pozwoleń na rozbudowę fabryki, np. od konserwatora zabytków co było wynikiem ograniczenia możliwości kontaktu z urzędami, absencji i utrudnień w czasie pandemii. Dziś cieszymy się z postępujących prac budowlanych i nieustannie gotowi na zmiany z optymizmem patrzymy w przyszłość - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl