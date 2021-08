Wedel: kategorię lodów napędzają nowości rynkowe

Według Nielsena wartościowa dynamika wzrostu kategorii lodów w okresie: styczeń–czerwiec 2021 to 29,2% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. O lodowych nowościach i trendach opowiada Dominika Igielińska-Kluk, Branded Content Manager Wedel.

Dominika Igielińska-Kluk, Branded Content Manager Wedel

Według najnowszych danych agencji badawczej Nielsen wartościowa dynamika wzrostu kategorii lodów w okresie: styczeń–czerwiec 2021 to 29,2% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Lody w formacie multipack

Jak mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dominika Igielińska-Kluk, Branded Content Manager Wedel, kategorię lodową, jak co roku, napędzają nowości rynkowe.

- Konsumenci lubią sięgać po nowe smaki lub formaty lodów. Wśród widocznych trendów, które panują na rynku lodów obserwujemy duże zainteresowanie formatem multipack, czyli kilkoma lodami impulsowymi w jednym opakowaniu. Są to zarówno lody na patyku, ale również rożki i małe kubeczki. Ten format osiąga dynamikę wzrostu na poziomie 90% wartości w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (styczeń-czerwiec) - tłumaczy.

W portfolio E.Wedel pojawiły się więc m.in. lody Ptasie Mleczko Multipack. W jednym, kartonikowym pudełku znaleźć można cztery lody Ptasie Mleczko Waniliowe 90 ml.

Lody wodne i sorbety

Tegoroczny upalny czerwiec i lipiec przyczyniły się również do wzmożonego zainteresowania konsumentów lodami wodnymi i sorbetowymi.

- Marka E.Wedel także w tym segmencie może pochwalić się nowością. Już w zeszłym roku na rynku dostępny był produkt Sorbet Mango E.Wedel OH!, który stanowił połączenie kremowego, owocowego wnętrza, które oblano pyszną wedlowską czekoladą białą. W tym roku debiutował Sorbet Malina E.Wedel OH!. Całość oblana jest oryginalną wedlowską czekoladą - wymienia Dominika Igielińska-Kluk.

Lody Wedel: Nowości z orzeszkami i Peanut Butter

- Także w tym roku do lodowego portfolio dołączyły lody E.Wedel OH! Czekolada, lody o pojemności 700 ml, których smaki nawiązują do wedlowskich tabliczek, są to smaki Peanut Butter & Śmietanka, Truskawka & Śmietanka oraz Malina & Wanilia. Stanowią one unikalne połączenie lodów o masie śmietanowej i waniliowej połączone z sorbetem truskawkowym bądź malinowym, a także wedlowska czekoladą. Z kolei wariant Peanut Butter & Śmietanka to doskonałe połącznie kremowej masy lodowej z pastą orzechową oraz czekoladą białą karmelową. Ponadto wśród nowości pojawił się także lody Śmietankowo-orzechowe E.Wedel & Felix. Produkt stanowi unikalne połączenie śmietankowej masy lodowej z pastą arachidową. Całość oblana jest mleczną wedlowską czekoladą, w której zatopiono słynne pieczone orzeszki z solą Felix - dodaje Branded Content Manager Wedel.