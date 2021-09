Wedel: mimo COVID optymistyczny obraz rynku czekolady w Polsce i na świecie

Światowy i polski rynek słodyczy czekoladowych wciąż się rozwija, mimo wyzwań wynikających z pandemii. Mniejsza niż w poprzednich latach, ale nadal dodatnia dynamika wzrostu wskazuje na stabilność polskiej branży, która jednocześnie rozpoczyna sezon w obliczu wyzwań surowcowych, logistycznych oraz zmian zachowań konsumenckich wywołanych przez COVID-19.

Aleksandra Kusz vel Sobczuk: Polska jest czwartym eksporterem czekolady na świecie fot. Lotte Wede

- Polski rynek czekolady jest już mocno nasycony, dlatego bardzo ważnym kierunkiem strategicznym jest eksport – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Polska czwartym eksporterem czekolady na świecie

Mimo pesymistycznych prognoz na początku pandemii, w całkiem dobrej kondycji jest czekoladowy eksport, w którym w 2020 roku Polska odnotowała najszybszy wzrost. Obecnie jesteśmy czwartym, co do wielkości eksporterem wyrobów czekoladowych na świecie.

Polska jest największym rynkiem czekolady w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym ok. 50% udziałów posiada grupa 3 firm-liderów. Wśród nich znajduje się Wedel, który w tym roku obchodzi 170-lecie istnienia i z okazji jubileuszu zaprezentował raport „Światowy i polski rynek czekolady”, przybliżający na podstawie danych obraz kategorii i trendów.

Firma Wedel obecnie zajmuje pierwsze miejsce w segmencie pralin w Polsce z udziałem na poziomie 21,2% (źródło: E.Wedel za NielsenIQ - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa, okres lipiec 2020-czerwiec 2021, kategoria: Słodycze, Praliny), jest także numerem jeden sprzedaży w kategorii pianek w czekoladzie - Ptasie Mleczko® posiada w niej prawie 60% udziałów (źródło: E.Wedel za NielsenIQ - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa, okres lipiec 2020-czerwiec 2021, kategoria: Słodycze, Praliny, Pianki w czekoladzie (Segment: Pralines, Sub-segment: Musse, Musse&Jelly). Czekolada E.Wedel gorzka 90g to z kolei lider w segmencie tabliczek gorzkich twardych do 149g (źródło: E.Wedel za NielsenIQ - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa, okres lipiec 2020-czerwiec 2021, kategoria: Słodycze, Segment: Tabliczki czekoladowe gorzkie twarde do 149g).

Optymistyczne prognozy dla rynku czekolady w Polsce i na świecie

Wartość światowego rynku słodyczy czekoladowych na koniec 2020 roku była oceniana na 106 mld USD. Mimo okresowego zahamowania spowodowanego pandemią, perspektywy są pozytywne. Z prognoz firmy Euromonitor wynika, że w 2025 roku rynek osiągnie wartość 133 mld USD, co oznacza wzrost o około 25 proc. w ciągu najbliższych 4 lat.

Również dane z polskiego rynku wskazują, że polska branża czekoladowa pozostaje w pandemii w całkiem dobrej formie, choć z mniejszą dynamiką wzrostu. Jak wynika z danych agencji Nielsen, wartość naszego rynku wyrobów czekoladowych w czerwcu 2021 roku wyniosła 7,65 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5% rdr. Produkcja w pierwszym półroczu br. utrzymała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu minionego roku i wyniosła 189 tys. ton (E.Wedel za NielsenIQ - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa i wolumenowa, zmiana sprzedaży wartościowej, zmiana sprzedaży wolumenowej, okres lipiec 2019-czerwiec 2020 i lipiec 2020-czerwiec 2021, kategoria: Słodycze, Rynek czekoladowy, Segmenty rynku czekoladowego, słodycze na jeden kęs, tabliczki czekoladowe, batony, batony muesli, figurki czekoladowe, praliny, wafle).

– Od półtora roku znajdujemy się w nowej rzeczywistości – nauczyliśmy się odpowiadać na wyzwania, kontynuując bieżącą działalność i wykorzystywać pojawiające się szanse. W tej bezprecedensowej sytuacji, wpływającej na wszystkie obszary funkcjonowania, rynek wyrobów czekoladowych zachował stabilność i wciąż wyróżnia się dodatnią dynamiką wzrostu, choć mniejszą niż w poprzednich latach. Sezon czekoladowy zaczynamy w obliczu wyzwań surowcowych i logistycznych – przed nami intensywny czas, do którego przygotowywaliśmy się przez ostatnie miesiące opracowując ofertę, zabezpieczając dostępność produktów i ciągłość łańcucha dostaw – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Aktualne trudności, z którymi mierzy się cała branża, związane są ze wzrostem cen w prawie wszystkich kategoriach surowcowych oraz opakowaniowych a także stałych kosztów operacyjnych. Wyzwaniem jest także sytuacja międzynarodowego transportu, na którą wpływają m.in.: wydłużony czas dostaw, wzrost stawek za wynajem kontenerów czy wysokie koszty frachtu morskiego.

Polski eksport czekolady – tradycja i przyszłość

Pod względem sprzedaży produktów czekoladowych za granicę zajmujemy czwartą pozycję na świecie, za Niemcami, Belgią i Włochami. Wartość naszego eksportu to prawie 2,1 mld dolarów, co stanowi 7,3% udziału w eksporcie światowym. Ponadto, w 2020 roku Polska odnotowała najszybszy wzrost wynoszący ponad 13% rdr. Sprzedaż krajowych firm za granicę rosła około dwa razy szybciej niż wicelidera Francji (6,8%) i trzeciej Austrii (6,6%).

Choć Polski nie omijają globalne wyzwania, wynikające głównie ze wzrostu cen transportu kontenerowego czy obaw klientów przed zbyt wysokimi stanami magazynowymi, polska ekspansja zagraniczna w tej kategorii ma się nieźle.

– Dojrzałość i nasycenie rodzimego rynku w Polsce naturalnie kieruje nas ku poszukiwaniom nowych dróg rozwoju – jedną z nich jest eksport. Ekspansja zagraniczna Wedla ma wieloletnią tradycję, pierwsze kroki podjęliśmy już w latach 30-tych ubiegłego wieku. Obecnie kluczowymi rynkami pod kątem rozwoju są dla nas Rosja i cały obszar Wspólnoty Niepodległych Państw, gdzie nasze produkty są dobrze znane, a preferencje konsumenckie zbliżone do tych w Polsce. Widzimy także duży potencjał w krajach Dalekiego Wschodu takich jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Indie czy Tajwan. To nowoczesne i rozwijające się gospodarki, które stanowią dobry fundament dla wzrostu naszego eksportu – wskazuje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Wedlowskie produkty są dostępne w ponad 60 krajach na całym świecie – zarówno tych licznie zamieszkiwanych przez Polonię, jak i w mniej oczywistych regionach, w których zespół eksportowy dostrzega potencjał wzrostu.

Czekoladowe trendy - Polacy kochają czekoladę i nowości produktowe

W ciągu kilkunastu ostatnich lat spożycie czekolady w przeliczeniu na statystycznego Polaka wzrosło o około 30% – z 4 kilogramów w 2007 roku, do 5,2 kilograma obecnie. Poziom z 2020 roku jest zbliżony do rekordowych 5,3 kg czekolady, które statystyczny mieszkaniec Polski zjadł w 2014 i 2019 roku (źródło: Euromonitor International).

Jeśli porównać nas do światowych liderów konsumpcji czekolady, to nadal jemy jej sporo mniej niż na przykład Austriacy czy Niemcy (8,3 kg rocznie na mieszkańca). O ponad 2kg rocznie wyprzedzają nas także Szwajcarzy, Brytyjczycy i Szwedzi (źródło: Euromonitor International).

Statystyczny Polak na słodycze z dodatkiem kakao wydaje około 190 zł rocznie. Najpopularniejszymi produktami są tabliczki czekolady (28,2% rynku) i praliny (27,2% rynku). Na dalszych miejscach znajdują się batony, wafle i figurki (źródło: E.Wedel za NielsenIQ - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa i wolumenowa, zmiana sprzedaży wartościowej, zmiana sprzedaży wolumenowej, okres lipiec 2019-czerwiec 2020 i lipiec 2020-czerwiec 2021, kategoria: Słodycze, Rynek czekoladowy, Segmenty rynku czekoladowego, słodycze na jeden kęs, tabliczki).

Największy segment na polskim rynku jest obecnie wart sporo ponad 2 mld zł, ok. 2/3 pod względem wartości sprzedaży należy do czekolad mlecznych, a ok. 1/5 do czekolad gorzkich. Znacznie mniejszy udział stanowią czekolady białe oraz pozostałe.

– Obraz poziomu popularności sprzedaży poszczególnych rodzajów czekoladowych tabliczek, od kilku lat nie ulega wyraźnym zmianom – mleczna to niezmienne ulubiona czekolada Polaków. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy otwarci na nowości, które są siłą napędową rozwoju rodzimego rynku słodyczy. Widać to wyraźnie na sklepowych półkach z niezliczoną ilością wersji smakowych zwłaszcza w przypadku tabliczek – pełnych, z dodatkami czy nadzieniami, co jest ewenementem wśród krajów Europy Centralno-Wschodniej – konsumenci mogą wybierać spośród kilkuset różnych wariantów – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia w produkcji najwyższej jakości czekolady i pozostając producentem nieustannie otwartym na zmiany, Wedel sukcesywnie rozbudowuje portfolio odpowiadające preferencjom różnorodnych grup konsumenckich. Ostatnie nowości to m.in.: limitowana edycja pianek Ptasie Mleczko® o smaku musu kakaowego wpisująca się w trend słodyczy inspirowanych deserami, bogata w składniki odżywcze linia batonów Na Dobre i kolejna słodkość stworzona specjalnie z okazji jubileuszu firmy – czekolada Gorzka z cząstkami malin i wafelkami, gwarantująca multisensoryczne doznania. Wszystkie pozycje łączy zawartość kakao z Ghany, które od czasów Jana Wedle niezmiennie stanowi serce wyrobów marki E.Wedel.

Jesienny sezon poprzedza szczytowy dla branży czekoladowej okres świąteczny – to on znacząco wpłynie na roczne wyniki producentów, którzy o gwiazdkowej ofercie zaczynają myśleć tuż po Wielkanocy.