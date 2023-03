Aktualnie nie planujemy wejścia w marki własne na rodzimym rynku. Otrzymujemy sporo propozycji od zagranicznych sieci, które zawsze rozważamy, ale dotychczas nie podjęliśmy jeszcze takiej współpracy - mówi Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel.

Wedel nie planuje produkcji marek własnych sieci handlowych - mówi Maciej Herman

Inwestycje w siłę marki Wedel

Bardzo mocno wierzymy w przyszłość marki E. Wedel, której ogromną wartością jest 170-letnie dziedzictwo. Inwestujemy w nią, stawiając na innowacje. Równolegle zwiększamy moce produkcyjne, które umożliwią nam dalszy rozwój a także podejmowanie różnych form współpracy z partnerami biznesowymi - mówi Maciej Herman.

Wedel ocenia swoją działalność na podstawie dwóch parametrów tj. zysku oraz wartości sprzedaży.

Jestem dumny, że zrealizowaliśmy nasze cele sprzedażowe, co było wielkim wyzwaniem, biorąc pod uwagę wszystkie zeszłoroczne wyzwania gospodarcze i rynkowe. Nieco mniej pozytywnie wygląda realizacja założeń zyskowych. Z powodu drastycznych wzrostów kosztów (surowce, energia, osłabienie złotówki w stosunku do innych walut) nie zrealizowaliśmy naszych celów budżetowych. Aczkolwiek gdy przypomnę sobie różne dramatyczne scenariusze, które mieliśmy na stole w połowie ubiegłego roku, z wyniku jesteśmy ostatecznie zadowoleni - zaznacza dyrektor Herman.

Niestabilność rynku utrudnia funkcjonowanie

Podkreśla, że firma funkcjonuje na bardzo rozchwianym rynku, zmiany dotykają Wedla z każdej strony. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z bardzo dużym wzrostem kosztów – przede wszystkim surowców. Dotyczy to nie tylko produkcji czekolady, ale całej branży spożywczej. Wystarczy wspomnieć ceny takich produktów jak mleko czy masło, które zdrożały rok do roku o 80 proc. Istotnie wzrosły też ceny cukru czy kakao – szczególnie w połączeniu z relacją złotówki do funta. Kakao nie jest uprawiane w Polsce, dlatego każde osłabienie złotówki bardzo mocno wpływa na wzrost ceny zakupu tego surowca (na giełdzie w Londynie, gdzie walutą jest wspomniany funt).

Równocześnie wzrost cen energii elektrycznej i gazu działa bardzo niekorzystnie na cały rynek. Wymusza to podwyżki dla konsumentów, co w efekcie wpływa na rekordowy poziom inflacji.

Te znaczne wzrosty cen spowodowały spadek popytu, wobec czego w ostatnim czasie zaczęły spadać, szczególnie w przypadku produktów mlecznych – mleka i masła. Nadal jednak jest to poziom istotnie wyższy niż ten sprzed dwóch lat i najpewniej do niego już nigdy nie wrócimy – przez obecny poziom inflacji - uważa Maciej Herman.

Dodaje, że cały czas jest duży problem z ceną cukru, która nadal rośnie.

Zdaniem naszego rozmówcy, największy problem polega na tym, że praktycznie nie da się przewidzieć, jak będą zachowywać się ceny większości surowców - zarówno długoterminowo jak i nawet w perspektywie tygodniowej, co jest związane z rozchwianiem całego rynku, czego przykładem mogą być skoki cen energii. Nikt nie ma pewności jak rozwinie się sytuacja, co jest największą trudnością, z którą borykają się teraz wszyscy przedsiębiorcy, jak również konsumenci.

Inflacja zmienia postrzeganie słodyczy

Zwraca uwagę na rekordowo wysoką inflację w Polsce, która oficjalnie wynosi około 18-19 proc., ale ceny żywności wzrosły sporo ponad 20 proc. To dwa razy tyle co średnia w strefie euro, co bardzo utrudnia konkurencję z innymi krajami europejskimi.

Niekorzystnych elementów jest bardzo dużo, co w efekcie przekłada się na konsumpcję. Jej poziom kształtuje się różnie w zależności od kategorii oraz od tego, czy jest to produkt pierwszej potrzeby, czy na przykład dobro luksusowe. Słodycze rządzą się jeszcze innymi prawami, ponieważ kupuje się je przede wszystkim dla przyjemności. Są pewnego rodzaju antidotum na stres - mówi dyrektor Wedla.

Patrząc na poprzedni kryzys z roku 2008, choć był on oczywiście innej natury, kategoria słodyczy poradziła sobie całkiem dobrze. Tłumaczy się to czynnikami psychologicznymi – mimo trudności, człowiek poszukuje chwili odpoczynku i przyjemności, a tę dają właśnie słodycze.

Jestem umiarkowanym optymistą i wierzę, że poziom sprzedaży w tym obszarze utrzyma się i nie będzie spadał. Ale na wzrosty raczej nie liczę zastrzega Maciej Herman.

Cały wywiad z Maciejem Hermanem można przeczytać w Strefie Premium pt. Prezes Wedla: Nasza firma jest w dobrej kondycji finansowej (WYWIAD)

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl