Wedel proponuje słodkie przekąski dla uczniów

Minionkowa przekąska

Dzięki współpracy E.Wedel z najpopularniejszą, animowaną serią wszechczasów, stworzoną przez Illumination Studio – „Minionki”, w wedlowskim portfolio nie brakuje produktów z wizerunkiem tych kultowych bohaterów. Teraz, z okazji nowego roku szkolnego, do oferty dołączają dwie nowości. Mowa o wedlowskich batonach. Pierwszy z nich, Banana, to batonik z nadzieniem o smaku bananowym, który dostępny będzie tylko w ramach oferty limitowanej. Do stałej oferty dołączy natomiast Truskawa z nadzieniem o smaku truskawkowym.

Nowe przekąski E.Wedel

Oba warianty wzbogacone zostały o dodatki, tj. chrupki, a także drobinki owoców. Takie połączenie tworzy całość pomiędzy owocowym smakiem a czekoladą.

Nowe wedlowskie batony na licencji dostępne będą w sprzedaży od końca sierpnia. Wariant Banana pojawi się jako IN&OUT, natomiast Truskawa w portfolio E.Wedel zagości na stałe.

Wafelek WW

Z myślą o konsumentach, którzy preferują tradycyjne smaki, marka E.Wedel poleca wafelka WW. To przekąska, którą można łatwo się podzielić. Każdy wafelek składa się bowiem z czterech części. Teraz dostępny będzie w nowym opakowaniu z odświeżoną szatą graficzną. Choć klasyczny, żółty kolor opakowania pozostał bez zmian, to bardziej widoczny stał się czerwony napis „WW”. Na pierwszym planie pojawiła się natomiast wizualizacja przełamanego wafelka.

Wafelek WW niezmiennie dostępny jest w szerokiej sprzedaży.

