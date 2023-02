Nasze plany dotyczące akwizycji są nadal aktualne - mówi Maciej Herman, prezes Lotte Wedel.

Wedel rozgląda się za przejęciem nowego zakładu /fot. PTWP

Bliski koniec wzrostu mocy produkcyjnych w Warszawie

Jest to związane z tym, że mamy tylko jedną fabrykę, którą zbudował Jan Wedel prawie 100 lat temu. W tej chwili jesteśmy w fazie inwestycji – budujemy dwa nowe budynki. One są nie duże, a jednocześnie są to już ostatnie możliwości rozbudowy naszego zakładu na terenie Kamionka warszawskiego - mówi prezes Herman.

Szacuje, że dzięki tym dwóm nowym budynkom, moce produkcyjne będą mogły sprostać potrzebom firmy do około roku 2027-2028.

Przejęcie za dwa, trzy lata

Do tego czasu musimy być gotowi, aby móc produkować większą ilość naszych produktów w innym miejscu. Rozważamy dwa scenariusze: pierwszy to zbudowanie nowej fabryki w nowej lokalizacji, a drugi scenariusz, który w obecnej rzeczywistości wydaje się bardziej sensowy, to kupienie, współpraca czy wejście kapitałowe do innej firmy, która da nam synergie produkcyjną, ale też komercyjną. Nasz kalendarz sprawia, że temat akwizycji to będzie dla nas do załatwienia w perspektywie 2-3 lat - szacuje prezes Lotte Wedel.

Prezes Herman potwierdza, że toczyły się już rozmowy na ten temat, nawet były to rozmowy zakupowe.

Dwa, trzy lata to nie jest ani krótki, ani długi termin, więc nie podchodzimy nerwowo do tego tematu. Co pewien czas spotykamy się z różnymi firmami, dostajemy różne oferty, rozmawiamy, natomiast w chwili obecnej nie jesteśmy w żadnym konkretnym procesie - zaznacza Maciej Herman

Ukraińskie słodycze w Polsce wzmacniają konkurencję

Ukraińskie słodycze są w Polsce od 7-8 lat. Nie da się ukryć, że podobnie jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii z Polskimi emigrantami, którzy za sobą przyciągnęli polskie produkty, podobnie dzieje się teraz w Polsce z Ukraińcami.

Z mojego punktu widzenia jest to głównie oferta skierowana do Ukraińców, chociaż ogólnie wpływa na rozwój rynku słodyczowego w Polsce. Wolny rynek charakteryzuje się, tym, iż konkurencja dobrze wpływa także na innych producentów – starają się być bardziej innowacyjni, działać lepiej, szybciej - mówi Maciej Herman

Duża niepewność na rynkach

Żyjemy w bardzo rozchwianej rzeczywistości. Mamy bardzo niestabilną sytuację kosztową związaną z surowcami i energią, do tego wojna na Ukrainie. Jest bardzo wiele elementów, które tworzą niepewność – mówi Maciej Herman

Podkresla, że w obszarze legislacyjnym i podatkowym również zmienia się bardzo wiele przepisów. Szybkość tych zmian, a często wprowadzanie ich niemalże z dnia na dzień pogłębia tę niepewność.

Największym wyzwaniem w 2023 roku jest dla nas zdrowie psychiczne, wytrzymałość, elastyczność, bo w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, elastyczność musi być pewnego rodzaju naturalnym sposobem działania. A my, Polacy, lubimy bezpieczeństwo, stabilność, czyli zupełnie coś przeciwnego. W tej chwili tak się nie da, i musimy nastawić się na coś przeciwnego, co niestety powoduje stres - mówi Maciej Herman.

