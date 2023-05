Marka OH zachęca miłośników lodowych deserów do próbowania nowych smaków i daje ku temu możliwość, wprowadzając do portfolio wyjątkowe propozycje: E.Wedel OH! Sorbet Mango oraz E.Wedel OH! Sorbet Melon i Cytryna.

Wedel wprowadza nowe smaki lodów OH

Wyjątkowe lody inspirowane smakami drinków

Marka OH! wprowadza do portfolio dwa smaki inspirowane kultowymi drinkami: E.Wedel OH! Pina Colada, czyli egotyczne połączenie masy kokosowej z sorbetem ananasowym oblane białą wedlowską czekoladą z dodatkami oraz E.Wedel OH. Sorbet Spritz w mlecznej wedlowskiej czekoladzie. Produkty dostępne są od połowy kwietnia w sieci sklepów Żabka.

Przyjemność smaku w minionkowym wydaniu

W wyniku współpracy z Universal Brand Development, do portfolio marki E.Wedel dołączyły lody inspirowane bohaterami najpopularniejszej, animowanej serii studia Illumination – Minionkami. Masa lodowa łączy w sobie smak bananowy, waniliowy i marshmallow, a całość dodatkowo składa się na wizerunek Minionka, w kształcie którego są wszystkie lody. Minionkowe lody dostępne będą także w multipacku.

Marka OH! od E.Wedel skupia się na rozwoju segmentu lodów impulsowych

W ofercie, oprócz nowości, dostępne są również takie propozycje jak: E.Wedel OH! Słony karmel, E.Wedel OH! Czekolada, E.Wedel OH! Wanilia oraz sorbety: E.Wedel OH! Sorbet Mango, E.Wedel OH! Sorbet Malina, E.Wedel OH! Sorbet Czarna porzeczka.

Lodowe portfolio marki OH! od E.Wedel dostępne jest w szerokiej sprzedaży od kwietnia 2023 roku. Wyjątek stanowią E.Wedel OH! Pina Colada oraz E.Wedel OH! Sorbet Spritz, które dedykowane są tylko sklepom sieci Żabka.

