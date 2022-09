Wedel: wzrost cen surowców, energii, pracy jest na poziomie 40-50 proc.

Mimo trudnej sytuacji na rynku, zarówno biznesowej, jak i konsumenckiej, zakładamy, że kryzys nie dotknie branży czekoladowej. Jest to produkt impulsowy a konsumenci nie chcą rezygnować z drobnych przyjemności – mówił Maciej Herman, dyrektor zarządzający w firmie Wedel, podczas konferencji prasowej.

Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający, CEO, Lotte Wedel /fot. PTWP

Jak wynika z raportu „Światowy i polski rynek czekolady”, Euromonitor na lata 2023-2027 prognozuje stabilny wzrost wartości światowego rynku czekoladowych słodyczy o około 5-6 % rocznie. Poza oczywistym wpływem inflacji, ważną siłą napędową tej kategorii będą m.in. nowości wprowadzane przez producentów, a także prognozowane zwiększenie (rok do roku) spożycia słodyczy czekoladowych.

Euromonitor szacuje, że obecnie Polacy jedzą średnio 5,7 kilograma czekoladowych słodyczy na osobę, podczas gdy do roku 2027 wartość ta ma wzrosnąć do 6,2 kilograma. Pułap 6 kilogramów „na głowę” przekroczymy w roku 2025.

Pomimo spadku siły nabywczej Polaków i mniejszej skłonności do zakupów, słodycze nadal pozostają istotnym elementem koszyka zakupowego.

Maciej Herman, dyrektor zarządzający w firmie Wedel, podkreśla, że polski rynek czekolady jest dojrzały i nasycony – w tym kontekście eksport stanowi szansę na rozwój obecnych na nim graczy. - Tym bardziej cieszy więc fakt, że Polska utrzymuje swoje zeszłoroczne wysokie 4. miejsce w rankingu największych eksporterów czekolady na świecie. Świadczy to o doskonałej jakości polskich wyrobów czekoladowych i precyzyjnej odpowiedzi producentów na zróżnicowane potrzeby i preferencje konsumentów w najdalszych zakątkach świata.

Na przykład spośród produktów Wedla Baton Bajeczny cieszący się popularnością w Brazylii, a Praliny Cofee Box trafiają w kawowe gusta mieszkańców Arabii Saudyjskiej.

W rankingu eksporterów Polskę wyprzedzają jedynie globalni liderzy czekoladowej produkcji: Niemcy, Belgia i Włochy.

Pozytywne prognozy rynkowe zderzają się aktualnie z szeregiem trudności gospodarczych o charakterze lokalnym i globalnym. W tegorocznym raporcie Wedla nie mogło więc zabraknąć danych dotyczących głównych czynników warunkujących kondycję rynku czekoladowego. Osiągając dojrzałość po latach dynamicznych wzrostów, stawia on bowiem czoła licznym wyzwaniom. Wojna za wschodnią granicą, szybująca inflacja i podwyżki cen w niemal wszystkich obszarach niosą bezprecedensowe trudności.

Tylko na przestrzeni ostatniego roku produkty mleczne podrożały o blisko 80%, a cukier kosztuje dziś 2 razy tyle, co przed rokiem. Duże znaczenie ma także osłabienie złotego względem wszystkich głównych walut, przede wszystkim ze względu na to, że podstawowy dla firm czekoladowych surowiec (kakao), jest sprzedawany poprzez giełdę w Londynie, gdzie walutą rozliczenia jest funt brytyjski.

– Tuż po kolejnej fali turbulencji związanych z pandemią COVID-19 cała branża spożywcza w Polsce stawia czoła kolejnym wyzwaniom. By na nie odpowiadać, firma Wedel, tak jak kiedyś jej założyciele – Karol, Emil i Jan – dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się okoliczności, czerpiąc z wieloletnich doświadczeń, by wyjść z nich jeszcze silniejszą

- mówi Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający w firmie Wedel.