Z powodu wzrostu cen kakao, które przez rok zdrożało o 60 proc. możemy spodziewać się wzrostu cen produktów. Już teraz dwie duże firmy ogłosiły zmianę cenników i wzrost cen swoich wyrobów o 10 proc. My również jeszcze w tym roku wprowadzimy nowe cenniki - powiedział Maciej Herman.

Kiedy owa podwyżka ma nastąpić? Najprawdopodobniej nowe cenniki zostaną wprowadzone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Maciej Herman zastrzega, iż ceny w sklepach nie zmienią się od razu w momencie ogłoszenia nowych cen. Nowe cenniki dotyczą nie sprzedaży detalicznej, ale hurtowej.

Pamiętajmy, że na rynku jest jeszcze sporo produktów kupionych przez detalistów wcześniej. Zanim droższe czekolady trafią do sprzedaży, to trochę potrwa. Moment wprowadzenia nowych cen nie oznacza automatycznie zmiany cen detalicznych - mówi Maciej Herman.

Dyrektor Zarządzający w firmie Wedel stwierdził, że obecnie nie da się przewidzieć przyszłej sytuacji nawet w perspektywie trzech miesięcy. Przyczyna tego są zbyt szybkie i zbyt duże zmiany rzeczywistości rynkowej – jedne środki produkcji i surowce drożeją w zaskakującym tempie jak wspomniane kakao, czy cukier, inne tanieją jak mleko.

- Energia elektryczna po ogromnym wzroście staniała, ale nadal jest dwa razy droższa niż przed podwyżkami. Z powodu tych zmian, ich gwałtowności i nieprzewidywalności musimy być bardzo elastyczni. Oczywiście mamy rozmaite prognozy, ale mimo to nikt nie wie co tak naprawdę wydarzy się na rynku - mówi Maciej Herman.

W zależności od rozwoju sytuacji, Wedel ma kilka planów działania. Dla bezpieczeństwa firmy filarem okazuje się ekspansja zagranica.

W tej chili Wedel eksportuje do 60 krajów na świecie. Około 10 proc. przychodów firmy pochodzi właśnie z eksportu. I te przychody stale rosną.

Naszym celem jest dojść do 20 proc. przychodów z eksportu, gdyż to zapewni nam większe bezpieczeństwo. W tak niestabilnej sytuacji poleganie na jednym rynku, nawet tak dużym jakim jest Polska, to zbyt mało dla bezpieczeństwa firmy - uważa dyrektor Herman.