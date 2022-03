strefa premium

Wedel zmienia się na zielono

O Zielonej transformacji - czym jest i jakie konkretne działania za sobą niesie rozmawiamy z Aleksandrą Kusz vel Sobczuk, Kierowniczką Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 17-03-2022, 15:07

Aleksandrą Kusz vel Sobczuk mówi o Zielonej transformacji w firmie Wedel

Co oznacza dla Państwa firmy termin „Zielona transformacja”?

Jednym z trzech filarów wedlowskiej strategii CSR jest Środowisko. Obejmuje on inicjatywy i projekty związane m.in. przeciwdziałaniem kryzysowi bioróżnorodności, gospodarką odpadami, oszczędnością mediów. Zielona transformacja oznacza dla nas prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasobów oraz przekształcenie w kierunku przedsiębiorstwa niskoemisyjnego. W myśleniu o zielonej transformacji wychodzimy dalej poza sam obszar środowiskowy, dążąc do tego, aby prowadzenie firmy nie skupiało się wyłącznie na celach biznesowych, ale dążenie do nich uwzględniało także odpowiedzialne podejście do pracowników i otoczenia, w jakim funkcjonuje organizacja.

Zielone technologie