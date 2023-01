Wedel, ze względu na swoje wieloletnie dobre współprace z partnerami handlowymi szybko dostosował się do pracy w nowym modelu. Niemniej ten, z perspektywy zarządzania ma kilka mankamentów dla przedsiębiorstwa produkującego żywność jak np. ograniczony okres przydatności poszczególnych surowców czy zmienność planów produkcyjnych, które sprawiają, że zabezpieczenie dostaw ma sens tylko na pewnym poziomie i nie jest rozwiązaniem uniwersalnym.

Zmiana podejścia nie byłaby konieczna na taką skalę, gdyby nie historyczne wzrosty cen, jakie branża spożywcza zanotowała w roku 2022. Mowa o podwyżkach najwyższych od 30 lat, które objęły prawie wszystkie kluczowe dla nas surowce. Wedla najmocniej dotknęły wzrosty w obszarze produktów z kategorii mlecznej. O ile z podwyżkami cen nabiału mierzy się cała branża czekoladowa, o tyle już ok. 80% wzrost ceny masła (r/r), którego używamy jako jeden z nielicznych producentów wyrobów czekoladowych, istotnie kumuluje odczuwaną w tym obszarze presję cenową. Dla zobrazowania skali dodam, że Wedel zużywa w ciągu roku 1 proc. krajowej produkcji masła, głównie do naszego flagowego produktu pianek Ptasie Mleczko®.

Pozostając w temacie wzrostów cen, nie sposób nie wspomnieć o cukrze, materiałach opakowaniowych, czy kursie walut. Ten ostatni element ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ zakup kakao – podstawowego surowca dla branży czekoladowej, w Europie odbywa się poprzez giełdę towarową w Londynie, gdzie walutą rozliczenia jest Funt Brytyjski, który w ostatnim roku podlega dużym wahaniom. W połączeniu ze znaczącym wzrostem kontraktów terminowych na kakao i premii za pochodzenie ziarna z Ghany mamy do czynienia z 30% podwyżką ceny surowca

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną zmianę, którą przyniósł rok 2022. W ostatnich latach w środowisku wyjątkowo niskich stóp procentowych zabezpieczenie ryzyka walutowego, a więc zakupów towarów w obcych walutach odbywało się stosunkowo niewielkim kosztem. Wraz ze wzrostem stóp procentowych, jaki ma miejsce od końca 2021 roku, konieczna do zapłacenia premia dla kontraktów walutowych dla dłuższych okresów przekracza wartość prawdopodobnej zmienności walut, a więc przestaje być opłacalna. W ujęciu długofalowym oznacza to poważne wyzwanie w sferze zarządzania ryzykiem walutowym.

A co przyniosą nam kolejne miesiące? Choć już w mijającym 2022 roku zanotowaliśmy ekstremalne wzrosty cen surowców, to w wybranych obszarach firmę chronił nieco efekt zawartych średnio i długoterminowych umów np. cukier Wedel kupował w cenie zakontraktowanej rok wcześniej.

W 2023 roku będzie to już kwota z aktualnego cennika, która jest ponad 2 razy wyższa niż dotychczasowa. Prognozy rynkowe nie pozostawiają złudzeń, że rok 2023 będzie kontynuacją wysokiego poziomu inflacji i cen, które nie wrócą do poziomów sprzed pandemii. Pozostaje mieć nadzieję na korekty cen surowców, które wzrosły w sposób nieadekwatny do wzrostu kosztów produkcji i stabilizację sytuacji gospodarczej w kraju, które mogłyby unormować kondycję całego biznesu i portfeli polskich konsumentów

