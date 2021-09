Wegańska czekolada Las Vegan's już w sprzedaży

Wegańska, rzemieślnicza czekolada, bez półproduktów i ulepszaczy, tworzona jedynie z ekologicznych surowców - Las Vegan’s, nowy projekt Manufaktury Czekolady Chocolate Story. Produkty na bazie roślinnych zamienników mleka już od poniedziałku (4.10) będą dostępne w sprzedaży internetowej i stacjonarnej.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Wegańska czekolada Las Vegan's; fot. mat.pras.

Za projektem Las Vegan’s stoi Manufaktura Czekolady Chocolate Story, polski pionier w produkcji rzemieślniczej czekolady wytwarzanej metodą bean to bar, czyli od ziarna do tabliczki, w fabryce zlokalizowanej w Łomiankach. Firma z ugruntowaną pozycją na rynku założona została w 2009 r. przez dwóch kolegów – Tomasza Sienkiewicza i Krzysztofa Stypułkowskiego – którzy porzucili wtedy pracę w korporacji i rozpoczęli produkcję prawdziwej czekolady. Bez półproduktów i ulepszaczy, z czystym składem i prawdziwym smakiem. W 2017 r. do zarządu firmy dołączył Marcin Parzyszek, manager z 20-letnim doświadczeniem na rynku słodyczy. Po kilku latach wspólnych działań, w 2020 r. zdecydowali się na stworzenie nowej marki czekolady wegańskiej – Las Vegan’s.

Wegańska czekolada Las Vegan's i ekologiczne surowce

– Innowacyjność naszego pomysłu polega na wykorzystaniu jedynie ekologicznych surowców przy produkcji czekolady wegańskiej i opakowań, w których będzie sprzedawana. Las Vegan’s to pierwsza marka wegańskich czekolad, w której tradycyjne sreberko i folia zostały zastąpione papierowymi i w pełni kompostowalnymi opakowaniami. Nasza rzemieślnicza czekolada wegańska posiada czysty skład i powstaje z ograniczonej listy naturalnych składników BIO. Nie zawiera konserwantów, ulepszaczy ani lecytyny sojowej – informuje Marcin Parzyszek, prezes zarządu Las Vegan’s SA. – Na targach BIOEXPO premierowo zaprezentujemy aż 6 przepysznych, wegańskich tabliczek na bazie zamienników mleka pochodzących z kokosa i owsa, z różnymi owocowymi dodatkami, a także z orzechami. Ale to nie wszystko. Będzie można także spróbować produktów, nad którymi jeszcze pracujemy, a które do sprzedaży trafią lada moment. Będzie to prażone ziarno kakaowca, żurawina oraz morwa biała – wszystkie produkty oczywiście BIO i oblane przepyszną wegańską czekoladą. Następne w kolejności to czekoladowe, wegańskie krówki, także z certyfikatem BIO i wyprodukowane z czekolady bean to bar – zapowiada Parzyszek.

Filozofia bean to bar

Wszystkie produkty Las Vegan’s wytwarzane są zgodnie z filozofią bean to bar, a zatem bezpośrednio z ziarna kakaowca aż do gotowej tabliczki. Nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego i są odpowiednie dla wegan, wegetarian oraz wszystkich osób dbających o zdrowe żywienie. Co ważne – wegańska czekolada uzyskała także certyfikację BIO.