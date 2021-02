Węgry: Coraz większe zainteresowanie polskimi pączkami

Zamówienia na pączki przyjmowane były przez internet. W węgierskiej stolicy, gdzie tradycja Tłustego Czwartku nie jest popularna, zamówiono tym razem 300 sztuk, o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

Pytania o to, gdzie kupić coś podobnego do polskich pączków, zaczęły się pojawiać na facebookowej grupie Polaków i Polonii na Węgrzech już kilka dni temu, ale na Węgrzech nie jest to wypiek znany.

"Widzę, że ludzie tęsknią przede wszystkim za nadzieniem różanym, specyficznym naszym smakiem. W zeszłym roku kupiłam na Węgrzech wodę różaną trochę zagęszczoną, ale to nie było to. W tym roku moje przyjaciółki, które akurat były w Polsce, przywiozły mi całą zgrzewkę dżemu różanego" - opowiada.

Jak podkreśla, pączki są dobre tylko świeże, więc ich smażenie to "wyścig z czasem". "Trzeba je smażyć tego samego dnia, kiedy będą jedzone. To jest najtrudniejsze. Część pączków przekazałam już wczoraj" - powiedziała.

Pączki zamawiali przede wszystkim mieszkający na Węgrzech Polacy, ewentualnie Węgrzy z mieszanych małżeństw - przeważnie po 10-12 sztuk, choć zdarzyło się, że zamówiono nawet 50.

"W tym roku jedna Węgierka zamówiła, bo zobaczyła na Facebooku mój post po angielsku, że już więcej zamówień nie mogę przyjąć. Była ciekawa, na czym polega wyjątkowość polskiego pączka. Zamówiła 10 sztuk. Już mi napisała, że pączki są przepyszne i powinnam na stałe je wprowadzić do sprzedaży" - mówi Wanot.

Autorka pączków nie jest z zawodu cukiernikiem. "Był taki okres, kiedy to był mój stały zawód. Otworzyłam kawiarenkę u mnie w dzielnicy, ale koronawirus niestety zmusił mnie do przebranżowienia i wróciłam do swojego wyuczonego zawodu. Jestem nauczycielem z wykształcenia" - powiedziała. Kawiarenkę otworzy, kiedy będzie to już możliwe.

Jak mówi, stara się za każdym razem uczyć i rozwijać jako wykonawczyni pączków. "To jednak jest wyzwanie taka ilość pączków na raz. W zeszłym roku strasznie się namęczyłyśmy z nadziewaniem, więc w tym roku postanowiłyśmy nadziewać przed smażeniem, innym przyrządem. Poza tym dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, że ciasto drożdżowe jest trochę jak kobieta, bardzo kapryśne, bardzo wrażliwe - jak za gorąco, to niedobrze, jak za zimno, to niedobrze. Więc trzeba z nim uważać" - mówi.

Wanot, która prowadzi firmę cukierniczą "Majecsko - made wih love" pod 4 lat, w smażeniu pączków pomagały w tym roku dwie węgierskie przyjaciółki i koleżanka z Polski.

"To fajne, że można pokazać różne smaki tu nieznane i jednak trafiają w podniebienia i gusty" - powiedziała.