Wielkanoc nierozłączna z czekoladą

Lidl: polskie jabłka wielkanocne - co to takiego?

Nie brakuje ich w sezonowej ofercie Wedla, kultowej czekoladowej marki, która w tym roku obchodzi 170-lecie istnienia.

Wyzwania i szanse

Zeszłoroczne święta Wielkiej Nocy przypadły na czas, w którym konsumenci, producenci i sprzedawcy mierzyli się z nową rzeczywistością, zaistniałą w związku z pandemią COVID-19. Wiele firm (tj. Wedel), dostosowując się do aktualnych warunków, reorganizowało funkcjonowanie zakładów i sprzedaży, aby zapewnić pracownikom maksymalną ochronę przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działania.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Po początkowym ograniczeniu zakupów (skupiając się przede wszystkim na artykułach pierwszej potrzeby), konsumenci stopniowo wracali co swoich ulubionych kategorii przyjemnościowych m.in. tj. słodycze.

Jednocześnie pandemia dokonała przełomowej zmiany dla rynku FMCG, w tym także branży czekoladowej, jaką jest rozwój e-commerce. Wedel, który otwartość na zmiany ma wpisaną w codzienne funkcjonowanie, wykorzystał tę szansę, m.in. uruchomiając sklep internetowy w serwisie Allegro, a z myślą o asortymencie Pijalni Czekolady E.Wedel, stworzono nową platformę do zakupów i kreator Torcików Wedlowskich na zamówienie.

- Reorganizacja pracy w Wedlu, której nadrzędnym celem była maksymalna ochrona naszych pracowników, w połączeniu z ich wysokim poczuciem odpowiedzialności, pozwoliła nam kontynuować aktualne i planowane projekty, dostarczając bez zakłóceń produkty do punktów sprzedaży. Jednocześnie obserwując zmieniający się rynek, na bieżąco wyciągamy wnioski, dzięki czemu czujemy się dobrze przygotowani do tegorocznej Wielkanocy. Odpowiadamy także na aktualne trendy konsumenckie tj. np. częstsze gotowanie w domu – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Trendy w czekoladzie

Podczas zeszłej Wielkanocy, jak i prawie całego 2020 roku, motorem sprzedażowym dla producentów były czekolady w tabliczkach. Największy segment w kategorii czekoladowej notuje obecnie wzrost na poziomie +5,5 proc., a ich udział wartościowy w słodyczach czekoladowych wynosi blisko 29 proc. Wartość sprzedaży szacuje się na 2 185 mln zł, a w ujęciu wolumenowym – 62,3 tys ton[dane Wedel za NielsenIQ.

Tabliczki doskonale wpisują się w obecne trendy – jednym z nich jest multitekstura, czyli czekolady z dodatkami o zróżnicowanych strukturach oraz łączenie w nich różnych rodzajów słodyczy (tj. np. herbatniki). Specyficzna zaś dla Wielkanocy jest popularność czekoladowych figurek w kształcie jajek oraz słodycze w opakowaniach, o prezentowym i dekoracyjnym charakterze czy te pełniące funkcję zabawki.

- Kalendarz naszej fabryki rządzi się swoimi prawami – prace nad wielkanocną ofertą trwają już w okresie Bożego Narodzenia. Przygotowywanie produktów sezonowych to czas, gdy działy marketingu i R&D Wedla szczególnie dają się ponieść fantazji. W tym roku, efektami kreatywnych pomysłów i prac badawczych są m.in. limitowane wersje: czekolady Mocno Mlecznej z ryżem w karmelu czy z krówką i wafelkami oraz pianek Ptasie Mleczko® z galaretką truskawkową. Wpisując się w aktualne trendy, w sprzedaży sezonowej ponownie pojawią się także czekolady Bombowa z zatopionymi w niej kawałkami draży, żelków i cukru strzelającego czy czekolada Marshmallow z piankami. Dla miłośników figurek z czekolady przygotowaliśmy pisanki z nadzieniem o smaku toffi zamknięte w okazjonalnym opakowaniu z kokardką oraz kultowe już Baryłki z nadzieniami inspirowanymi nalewkami. W naszej ofercie ponownie pojawił się także zestaw słodyczy z zabawką – uszami wielkanocnego zająca – wymienia Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Czekolada w kuchni

Wielkanoc w ubiegłym roku stanowiła symboliczny początek zwrotu Polaków ku domowym wypiekom, który trwa nadal. Obrazuje to dynamiczny wzrost sprzedaży czekolady gorzkiej – w przypadku Wedla (który jest liderem czekolad gorzkich w tabliczkach twardych do 149g.), wynosi on blisko +15 proc. (dane za okres luty 2020 – styczeń 2021 w porównaniu do analogicznego okresu 2019/2020) [dane E.Wedel za NielsenIQ].

- Nasze rozbudowane portfolio obejmuje pozycje, które świetnie sprawdzą się również w kuchni – czekolada gorzka jest jednym z ich przykładów. Chcemy inspirować konsumentów na różne sposoby, dlatego z myślą o tych lubiących gotować, od kilku lat prowadzimy platformę „W kuchni z Wedlem”, gdzie publikujemy przepisy na dania (nie tylko słodkie) z wykorzystaniem wedlowskich produktów. W tym roku obchodzimy 170-te urodziny, dlatego z okazji Wielkanocy przygotowaliśmy coś specjalnego – konkurs, w którym do wygrania jest książka kucharska „Czekoladowe desery” inspirowana wydaną niemal 100 lat temu publikacją E.K. „Wedlowska czekolada: 33 przepisy” – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Na częstszą obecność Polaków w kuchni odpowiada także sieć Pijalnie Czekolady E.Wedel, po raz pierwszy wprowadzając do swojej oferty produkty z linii Home Cooking. Składają się na nią m.in. czekolady kulinarne, posypki i pisadełka do dekoracji oraz przetwory i kremy.

Nowa perspektywa

Pandemiczna rzeczywistość panuje od roku. Sytuacja kategorii, które ucierpiały w jej pierwszych miesiącach (formatów impulsowych – m.in. batony czy wafle oraz pralin) z czasem się ustabilizowała, a konsumenci w dużej mierze wrócili do dawnych nawyków zakupowych. Pozwala to zakładać nieco bardziej optymistyczny scenariusz, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży oferty wielkanocnej w tegorocznym sezonie i kolejnych miesiącach. Niesłabnący trend gotowania w domu otwiera natomiast nowe możliwości dla urozmaicania oferty i inicjowania akcji specjalnych. Działania Wedla w tym obszarze po raz kolejny stanowią dowód na uważne wsłuchiwanie się w potrzeby konsumentów i chęć towarzyszenia im w przyjemnościach już od 170 lat – na co dzień i od Święta. Obecna w blisko 60 krajach firma nie zapomina także o amatorach wedlowskich słodyczy zagranicą – oferta wielkanocna kierowana jest szczególnie na rynki takie jak USA, UK i Kanada, licznie zamieszkane przez Polonię. Dla tej grupy ważne jest bowiem, aby podczas świąt obok tradycyjnych potraw, pojawiły się także polskie słodycze – zwłaszcza Ptasie Mleczko® w okazjonalnej szacie graficznej oraz Baryłki o smakach nalewek.

Wedel od 1851 roku dostarcza konsumentom przyjemność płynącą z intensywnego i głębokiego smaku czekolady i jest podziwiany za kunszt tworzenia produktów najwyższej jakości. W wedlowskim portfolio znajdują się m.in. takie słodycze jak Ptasie Mleczko®, Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle, praliny, batony oraz Torcik Wedlowski. Oferta produktowa firmy obejmuje również lody – m.in. linię E.Wedel Premium oraz Ptasie Mleczko®. Misja Wedla: „Zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach” odzwierciedla filozofię działania, która zakłada odpowiadanie na wyzwania współczesnego świata jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner.