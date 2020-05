Właściciele pasieki przyłapali złodzieja na gorącym uczynku

Złodziej pszczół wpadł w ręce policjantów po tym, jak złapali go dwaj mieszkańcy powiatu średzkiego w woj. dolnośląskim. Zatrzymali go, gdy ubrany w kombinezon pszczelarski niósł do swego auta ul z miejscowej pasieki. W samochodzie miał już załadowane 6 uli.