Włochy: Konsumpcja słodyczy i ciast na Wielkanoc spadnie o 40 procent

Wielkanoc na stołach we Włoszech to dekorowane ciasta drożdżowe, czyli tzw. colomby, oraz wielkie czekoladowe jajka. Co roku sprzedawane są ich miliony.

I właśnie tych tradycyjnych elementów zabraknie, bo - jak zaznacza stowarzyszenie konsumentów - pandemia zmienia przyzwyczajenia ludzi zmuszonych do pozostania w domu w czasie świąt i wpływa na znaczne ograniczenie przez nich zakupów.

Więcej osób niż dotychczas przygotuje wielkanocne ciasta w domu, rezygnując z zakupu gotowych wypieków ze sklepów i cukierni. W tym roku dominuje sięganie do domowych przepisów i kreatywność - odnotowano.

Znacznie ma spaść też według tych prognoz konsumpcja jagnięciny, najpopularniejszego mięsa podawanego we Włoszech podczas wielkanocnego obiadu. Spożycie tego rodzaju mięsa zmaleje o 35 procent, a jego sprzedaż zmniejszy się z 5 tysięcy ton przed rokiem do 3200 ton.