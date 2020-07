Włochy: zwiększony popyt na czekoladę podczas kwarantanny

O 22 procent wzrosła we Włoszech podczas kwarantanny konsumpcja czekolady; co roku mieszkaniec tego kraju zjada jej średnio ponad 4 kilogramy - takie dane przedstawiono w związku z obchodzonym we wtorek Światowym Dniem Czekolady.