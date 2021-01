Włoski piłkarz przyznał się do uzależnienia od Nutelli

Kontrowersyjne postaci w alkoholowym biznesie. Czy własna marka to jedyny sposób na sukces?

Antonio Cassano na początku XXI wieku uważany był za jeden z największych talentów włoskiego futbolu. Napastnik nie był jednak wzorem profesjonalizmu, co dobitnie pokazał jego pobyt w Realu Madryt w latach 2006-08.

Włoch podczas pobytu w stolicy Hiszpanii miał spore problemy z utrzymaniem właściwej wagi. Zawodnik przyznał po latach, że winny temu był m.in...jeden ze sponsorów "Królewskich".

- W Madrycie zaraz po przyjeździe zrzuciłem 12 kilogramów. Potem jednym ze sponsorów Realu Madryt została Nutella. Co miesiąc dostawaliśmy pięć kilogramów ich produktu (...) W siedem miesięcy przytyłem wówczas o 14 kilogramów. Jadłem Nutellę bezpośrednio ze słoika, łyżkami i nie obchodziło mnie to. To było obrzydliwe - zakończył.

