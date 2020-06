Współwłaścicielka Grycan Lody od Pokoleń: Pandemia nie zatrzyma trendów wegańskich

- Lody wegańskie wpisują się w aktualne światowe trendy, w których istotne są wszystkie aspekty związane z szeroko pojętą ekologią. Już od jakiegoś czasu obserwujemy wzmożone zainteresowanie konsumentów produktami wegańskimi. Co ciekawe, sięgają po nie zarówno zdeklarowani weganie, jak i osoby, które chcą żyć i jeść bardziej ekologicznie, zdrowo, odpowiedzialnie – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Małgorzata Grycan.

- Marka Grycan wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując produkty z najwyższej półki, które odpowiadają na aktualne potrzeby konsumentów. W ubiegłym roku sorbety z owoców Grycan uzyskały znak Vegan. Niedługo potem wprowadziliśmy do oferty 100% roślinne lody z linii Grycan Vegan w papierowych opakowaniach w trzech wariantach smakowych: Chocolate with Roasted Cocoa Beans, Penaut Butter i Vanilla. Są one w pełni wegańskie, bezglutenowe, nie zawierają laktozy i posiadają oznaczenia dla osób z cukrzycą - dodaje.

- Są odpowiednie nie tylko na osób stosujących dietę roślinną, ale także dla alergików i konsumentów z nietolerancjami pokarmowymi. Linia lodów wegańskich spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród konsumentów – nie tylko wegan, ale również osób z nietolerancjami pokarmowymi, czy alergiami. Z roku na roku zainteresowanie takimi produktami jest coraz większe i jesteśmy przekonani, że ta kategoria ma przed sobą przyszłość – podkreśla Małgorzata Grycan.

Czy pandemia i trudny 2020 rok może zgasić rodzący się popyt na tego typu lody?

- Dziś trudno przewidzieć jakie będą długofalowe skutki pandemii i w jaki sposób wpłynie ona na trendy związane z ekologią i zdrowym odżywianiem. Jednak wątpliwe jest, że osoby, które zrezygnowały z jedzenia produktów odzwierzęcych, z powodu pandemii miałyby zmienić swoje preferencje. Ta grupa odbiorców jest wierna wartościom, które wyznaje. Podobnie jest z osobami, które nie mogą z różnych powodów spożywać produktów zawierających nabiał. Ci konsumenci zapewne nie zrezygnują z jedzenia lodów wegańskich – mówi Małgorzata Grycan.

- Co innego, jeśli mówimy o osobach, które sięgają po lody wegańskie z ciekawości, aby spróbować czegoś nowego, modnego. Analizy sprzedaży z ostatnich tygodni pokazują, że najlepiej sprzedającymi się wariantami lodów są te klasyczne – śmietankowe, waniliowe, truskawkowe, czekoladowe i bakaliowe. W trudnych, niepewnych czasach, konsumenci chętniej zwracają się ku produktom, które znają, lubią i którym ufają. Nie zmienia to oczywiście faktu, że lody wegańskie, zwłaszcza te wysokiej jakości, wciąż mają swoją grupę odbiorców, którzy będą po nie sięgać niezależnie od sytuacji - dodaje.

Marka Grycan – Lody od pokoleń jest obecna na polskim rynku od 2004 r. W ciągu 16 lat istnienia firma Grycan rozwinęła największą rodzinną sieć lodziarnio-kawiarni firmowych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Obecnie liczy już ponad 150 lokali.