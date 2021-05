Wytwórnia Lodów Polskich u Lodziarzy otwiera sezon bez przeszkód

Lodziarnie sieci WLP “u Lodziarzy” rozpoczynają sezon. W tym roku pandemia nie pokrzyżowała planów właścicieli i sezon rusza bez większych przeszkód. Lokale działają w reżimie sanitarnym i oferują desery na wynos.

Data: 18-05-2021, 11:36

Osoby, które ściągną aplikację WLP “u Lodziarzy”, mogą liczyć na wiele atrakcyjnych promocji. fot. materiały prasowe

Sieć “u Lodziarzy” powiększyła się o kilkanaście nowych punktów. W sumie w całym kraju działa ponad 100 lodziarni.

Tej wiosny, oprócz lokali stacjonarnych i riksz, znajdziemy mobilne przyczepy z ogródkami dla klientów. Nowa oferta franczyzowa spotkała się z dużym zainteresowaniem przyszłych i obecnych partnerów sieci.

Jeśli chodzi o klientów Wytwórni Lodów Polskich “u Lodziarzy”, to w tej wiosny czekać będzie na nich mnóstwo nowości. W ofercie obok znanych i lubianych klasyków, tradycyjnie pojawią się też zupełnie nowe smaki. Osoby, które ściągną aplikację Lodziarzy, mogą liczyć również na wiele atrakcyjnych promocji.

Ponad 100 lodziarni Wytwórni Lodów Polskich u Lodziarzy

Sieć “u Lodziarzy” powiększyła się o kilkanaście nowych punktów – można je spotkać m.in. w Krakowie, Mielnie, Białymstoku, Łodzi, Pile, Piszu, Przeworsku, Sandomierzu, Szczecinie, Giżycku, Koszycach Wielkich, Piekoszowie, Ciechanowcu, Horodnianach, Zambrowie, Tychach czy Sarbinowie. W całym kraju działa ponad 100 lodziarni. Wśród nich, tej wiosny, oprócz lokali stacjonarnych i riksz, znajdziemy designerskie mobilne przyczepy z ogródkami dla klientów. Nowa oferta franczyzowa spotkała się z dużym zainteresowaniem przyszłych i obecnych partnerów sieci.

– Nasze mobilne przyczepy to koncept bardzo elastyczny, skrojony pod nowe czasy. Franczyzobiorca w każdej chwili może zmienić miejsce sprzedaży, jeśli to, w którym obecnie przebywa, straci swój potencjał albo znajdzie on nową, jeszcze lepszą lokalizację. Do tego dochodzi stosunkowo niska kwota wejścia, różne formy finansowania i wsparcia, a także stabilność branży w obliczu pandemii – mówi Paulina Daniłowicz, manager rozwoju sieci.

Franczyzobiorcy, którzy zdecydowali się na prowadzenie “biznesu na kołach”, docenili ponadto kompleksowy charakter konceptu. W zaledwie 2 tygodnie otrzymali w pełni wyposażone punkty, gotowe do prowadzenia działalności. Do swojej dyspozycji mieli również bazę 300 lokalizacji w całej Polsce.

– Zależało nam na tym, aby ograniczyć pracę partnerów do minimum. Dzięki wprowadzonym przez nas rozwiązaniom wystarczy kilkanaście dni, aby rozpocząć sprzedaż. Przewidujemy, że osoby zainteresowane prowadzeniem własnej lodziarni w tej atrakcyjnej formule będą się do nas zgłaszać przez cały sezon – mówi przedstawicielka firmy.

