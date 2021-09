Wytwórnia Lodów Polskich u Lodziarzy podsumowuje udany sezon

Wytwórnia Lodów Polskich “u Lodziarzy” zalicza sezon do udanych. Gorący lipiec wynagrodził chłodną wiosnę, a gorsza pogoda w sierpniu nie zatrzymała turystów w domach. Sieć powiększyła się o kilkanaście kolejnych lokali. Pandemia nie wywarła więc negatywnego wpływu na działalność lodziarni oraz rozwój sieci.

Ze względu na ograniczenia związane z wycieczkami międzynarodowymi, wielu Polaków podobnie jak w zeszłym roku, także i w tym wybrało wakacje w kraju. Do tego piękna lipcowa pogoda sprawiła, że chętnych do jedzenia lodów nie brakowało.

Kilkanaście nowych lokali U Lodziarzy

W tym sezonie sieć “u Lodziarzy” powiększyła się o kilkanaście kolejnych lokali. Były to zarówno lodziarnie stacjonarne, jak i punkty mobilne – otwarte w ramach nowego konceptu współpracy. Powstały one m.in. w Krakowie, Mielnie, Białymstoku, Łodzi, Pile, Piszu, Przeworsku, Sandomierzu, Szczecinie, Giżycku, Koszycach Wielkich, Piekoszowie, Ciechanowcu, Horodnianach, Zambrowie, Tychach czy Sarbinowie.

– Złagodzenie epidemicznych obostrzeń zachęciło przedsiębiorców do wchodzenia w nowe inwestycje. Zbiegło się to w czasie z debiutem naszego świeżego modelu franczyzowego – mobilnej lodziarni z ogródkiem. Jeszcze wiosną zaoferowaliśmy start sprzedaży w dwa tygodnie. Latem natomiast w pełni wyposażone lodziarnie dostarczaliśmy naszym partnerom w zaledwie dwa dni. Ta szybka i kompleksowa propozycja spotkała się z dużym odzewem ze strony osób, które poszukiwały pomysłu na sprawdzony, sezonowy biznes – mówi Radosław Charubin, współwłaściciel sieci.

Pogoda w lipcu sprzyjała branży lodów

Ze względu na ograniczenia związane z wycieczkami międzynarodowymi, wielu Polaków podobnie jak w zeszłym roku, także i w tym wybrało wakacje w kraju. Do tego piękna lipcowa pogoda sprawiła, że chętnych do jedzenia lodów nie brakowało – zarówno w miejscowościach turystycznych, jak i zwykłych miastach czy na osiedlach.

– Co prawda druga połowa wakacji nikogo nie rozpieszczała, ale menu naszych lodziarni sprawdza się także, gdy temperatura spada. Oferujemy bowiem gofry i inne słodkie wypieki, kawy czy wytrawne kanapki. Dzięki temu lokale “u Lodziarzy” cieszą się powodzeniem przy słabszej pogodzie, a nawet – mogą działać przez cały rok. 12 sierpnia odbyła się też nasza cykliczna impreza – Noc lodożerców. W ramach wydarzenia lodziarnie w całej Polsce przedłużały czas swojej pracy “do ostatniego gościa”. Klienci dzięki aplikacji mobilnej mogli tego wieczoru liczyć na wiele atrakcyjnych promocji – tłumaczy Radosław Charubin.

Nowe smaki lodów U Lodziarzy

Jeśli chodzi o nowe desery w menu, to tegoroczne lato upłynęło pod znakiem powrotu do smaków dzieciństwa. Stąd w ofercie połączenia w stylu: ryż na mleku z pistacją i malinami, starkowana marchewka z jabłkiem czy kefir z czerwoną porzeczką. Nie zabrakło też lodów nawiązujących do popularnych słodyczy i ciast oraz sorbetów produkowanych z soczystych owoców.

Obecnie sieć “u Lodziarzy” można spotkać w ponad stu lokalizacjach w całym kraju.