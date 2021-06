Wzrosły ceny pierwszych wiosennych miodów

Pszczelarze na Warmii i Mazurach wykręcają pierwsze w tym roku miody - wielokwiatowe i rzepakowe. Szef wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie Józef Zysk powiedział PAP, że zbiory są dobre, ale należy się liczyć ze wzrostem cen miodu.

Wyższe ceny miodu; fot. unsplash.com

W warmińsko-mazurskich pasiekach trwają zbiory pierwszych w tym roku miodów - wielokwiatowych wiosennych i rzepakowych.

Zbiory miodu są przyzwoite

"Chłodna wiosna, zimny i deszczowy maj nie zaszkodziły pszczołom. Gdy buchnęło ciepło, owady nadrobiły zimne dni i zbiory miodu są przyzwoite" - powiedział PAP szef Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie Józef Zysk. Dodał, że ponieważ wiosenne miody szybko się krystalizują, pszczelarze muszą je szybko zbierać. W przeciwnym razie miód skrystalizuje się w ramkach umieszczonych w ulach.

"Prawdziwe miody wiosenne muszą się krystalizować i to szybko. Taka jest ich właściwość i już. Jeśli miód podawany jako wiosenny jest tygodniami ciekły, to znaczy, że nie jest to miód prawdziwy" - powiedział PAP Zysk.

Po pierwszych wiosennych kwiatach i rzepakach w następnej kolejności pszczoły będą wytwarzały miód spadziowy. "W tym roku obserwujemy spadź na krzewach, drzewach, jest szansa na tego rodzaju miód. Następne będą akacje, choć niestety miód akacjowy na Warmii nie za bardzo się udaje" - powiedział Zysk.

Wzrost cen miodu

Pszczelarze na Warmii sprzedają wiosenne miody w słoikach o pojemności 0,9 litra za 35 zł. To o 5 zł drożej niż przed rokiem. "Moim zdaniem kolejne miody będą sprzedawane za 40 zł za słoik, a niektóre nawet za 45 zł. Niestety bardzo wzrastają ceny sprzętu potrzebnego w pasiekach. Te narzędzia są stalowe, a jak wiadomo ceny stali szybko rosną. Rosną też ceny żywności, koszty utrzymania, a sprzedaż miodu jest częścią pracy pszczelarzy" - powiedział PAP Zysk.

W pasiekach na Warmii pszczelarze obserwują już pierwsze rójki rodzin pszczelich, tzn. matki wyprowadzają z ula część pszczół, by założyć nową pszczelą rodzinę. Pszczelarze łapią takich "uciekinierów" i osadzają w kolejnych ulach, by w ten sposób powiększyć pasiekę.