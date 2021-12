X-MASS POPS – lizaki w stylu zero waste

Firma ARGO zaprezentowała świąteczną nowość – lizaki X-MASS POPS. Naturalny smak oraz opakowanie w stylu „zero waste” to atuty, którymi łańcucki producent słodyczy zawalczy o miejsce w świątecznym koszyku zakupowym konsumentów.

Autor: Artykuł dostarczony przez Agro Sp. zo.o.

Data: 03-12-2021, 14:35

Opakowanie w kształcie choinki, popularne owocowe smaki, naturalne barwniki i aromaty, a także brak środków konserwujących sprawią, że po lizaki X-MASS POPS sięgną osoby wrażliwe na dobry skład, smak i wygląd produktu.

Na uwagę zasługuje fakt, że opakowanie swoim charakterem wpisuje się we współczesne proekologiczne trendy. Nadawanie przedmiotom nowego życia i dodatkowej wartości to upcykling. Tymczasem zero waste to wszelkiego rodzaju niemarnowanie. Firma ARGO postanowiła czerpać z obu tych trendów. Producent w specjalnie przygotowanym filmiku podpowiada dzieciom i ich rodzicom o możliwości ponownego wykorzystania kartonika. Opakowanie może się więc stać kolorowanką, ozdobą choinkową czy świąteczną dekoracją, pudełkiem na popcorn lub na prezent dla najbliższej osoby na święta. Aby go odtworzyć, wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na opakowaniu.

www.argosweets.pl