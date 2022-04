Z czego wynika długi skład pączków Ekipy? Pytamy technologa

Czy skład pączków Ekipy jest rzeczywiście za długi i zły? Joanna Olszańska, menedżer sprzedaży, technolog Hortimex, dokładnie analizuje składniki zastosowane przez Doti Donuts i wyjaśnia, dlaczego hejt na nowy produkt jest przesadzony.

Data: 10-04-2022, 09:11

Joanna Olszańska analizuje skład pączków Ekipy; fot. Kasia Gubała

Skład pączków Ekipy pod lupą

Joanna Olszańska, menedżer sprzedaży i technolog firmy Hortimex, komentuje dla serwisu portalspozywczy.pl skład donutów Ekipy.

– Skład produktu jest istotnie długi, ale raczej nie da się tego uniknąć, jeśli firma Doti Donuts posiłkuje się rozwiązaniami gotowymi - z reguły takie firmy osobno kupują gotową polewę, osobno nadzienie, osobno mieszankę piekarniczą proszkową, a na swoich liniach składają jedynie produkt gotowy z komponentów jak kompaktowy dom modułowy. Skutkiem jest długa lista składników, bo każdy z komponentów jest tworzony osobno przez innego poddostawcę, a ustawodawca nie daje możliwości "podsumowania składników" jak w równaniu matematycznym, trzeba wymieniać je wielokrotnie zgodnie z % użycia subkomponentów w recepturze – tłumaczy Joanna Olszańska.

Pączki Ekipy: Cena a grupa docelowa

Zdaniem technolog Hortimex kluczem do odpowiedzi na temat długości składu pączków jest też ich... cena.

– Przy cenie sprzedaży 2,39 za 1 donuta i obecnym wzroście cen oraz trudności w pozyskaniu składników niemożliwe jest w mojej opinii uzyskanie lepszego składu surowcowego – podkreśla Joanna Olszańska.

– Aby produkt zawierał mniej cukru, lepsze tłuszcze, naturalne barwniki, więcej owoców w nadzieniu, musiałoby kosztować przynajmniej ze 4 PLN za sztukę, a wtedy rozmija się z zasobnością kieszeni grupy docelowej, czyli jak mniemam, dzieci z zakresu klas 2-6 szkoły podstawowej, które bazują na kieszonkowym od rodziców lub naciągają ich przy okazji rodzinnych zakupów – zakłada.

Czy coś jest nie tak z pączkami Ekipy?

Jak tłumaczy Joanna Olszańska, jeśli pączki są nadziewane przed odpiekiem, to nadzienie musi zawierać skrobię termostabilną, by kolokwialnie mówiąc "nie rozjechało się " w czasie odpieku.

– Można się przyczepić do zawartości owoców – ale tu znowu przytoczę zasadę CCC: "cena czyni cuda". Żeby uzupełnić brakujący smak owoców, trzeba niestety dorzucić aromat (sztuczny, bo naturalny kosztuje oczywiście dwu-, trzykrotnie więcej). Pektyna – to składnik naturalnie dodawany do dżemów i marmolad pozyskiwany ze skórek owoców, zatem niegroźny – mówi.

Co znajdziemy w składzie pączków Ekipy?

Technolog Hortimex wymienia dalej, że:

Lecytyny są niezbędne by w czasie przechowania produktu, by polewa nie rozdzieliła się i nie spłynęła tłuszczem.

Olej palmowy – najtańszy, ale tu zmieszany z droższym masłem shea i olejem kokosowym – zapewne dla uzyskania odpowiedniej konsystencji masy przy oblewaniu (konieczne jest użycie tłuszczy stałych w temperaturze pokojowej)

Barwniki - bardzo ciężko byłoby zastąpić ostro niebieski błękit brylantynowy naturalnym odpowiednikiem (np. ekstraktem jagodowym, ekstraktem z kapusty modrej) zarówno ze względu na ich wielokrotnie wyższą cenę, jak i wątpliwą termostabilność w procesie odpieku w temperaturze 220-230oC.

– I tak chylę czoła, że kuleczki w posypce zostały wyprodukowane z użyciem naturalnych ekstraktów roślinnych – dodaje.

Substancje spulchniające: E450, E500 – często stosowane w przemyśle spożywczym. Każdy znajdzie je we własnej kuchni pod nazwą "proszku do pieczenia".

Przeciwutleniacze: E 306 to znana i lubiana witamina E, którą tak chętnie jemy w suplementach diety – tutaj zapobiega jełczeniu polew i utracie koloru. E340i- fosforan monopotasowy – dodany zapewne, by polewa utrzymała odpowiednią wilgotność i nie skruszyła się po odpieku i nie odeszła od pączka w kruszących się płatkach, co denerwuje konsumenta i odwodzi od zakupu.

– Można oczywiście sponiewierać producenta za zawartość cukru, ale umówmy się - donut Ekipy nie odbiega kalorycznością od standardowego pączka topionego we fryturze (350-400kcal), ale zapewne zawiera mniej tłuszczów typu trans. Można by pokusić się o zmianę cukru np. na słodką, prebiotyczną inulinę, ale to również spowodowałoby znaczny wzrost kosztów receptury – komentuje.

– Podsumowując: kupiłabym dziecku, ale od czasu do czasu, bo tak jak wszystkie słodycze spożywany z umiarem nie wyrządzi większej szkody, a po pierwszym szale na nowość, raczej nie zachwyci smakiem i bogactwem naturalnego aromatu oraz świeżości – mówi Joanna Olszańska.