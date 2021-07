Z którymi gwiazdami Polacy najchętniej zjedliby lody?

Marka Koral zapytała Polaków, z kim znanym najchętniej zjedliby lody. Najczęściej padały takie nazwiska jak: Beata Kozidrak, Bogusław Linda, Cezary Pazura, Magda Gessler i Robert Lewandowski. Młodsze pokolenie wskazało youtuberów.

Marka Koral zapytała Polaków, z kim znanym najchętniej zjedliby lody / fot. PTWP

Każde pokolenie ma swoją „ekipę”, czyli „niedaleko pada jabłko od jabłoni” - pokolenia Polaków łączy wiele. Zarówno młodsi Polacy, jak i starsi mają podobnych idoli a jednocześnie przyznają, że najchętniej jedliby lody ze swoją „ekipą”. Jakie preferencje mają młodsi a co lubią starsi Polacy i z kim najchętniej zjedlibyśmy lody, zobrazowało badanie przeprowadzone przez Instytut ARC Rynek i Opinie na zlecenie marki Koral, producenta znanych już w całej Polsce lodów Ekipa.

Ponad 35 milionów Polaków uwielbia lody

Badanie marki Koral pokazało, że aż 94% Polaków lubi lody - niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania – lody poprawiają nam nastrój, sprzyjają rozmowom, rodzinnym chwilom, łączą ludzi.

I mimo, że lody kojarzą nam się z latem i wakacjami to od czasu pandemii większość z nas jadła je w domu. Mimo to lody pozostały deserem, którego nie jemy w samotności - starsze pokolenia jedzą lody z rodziną (42 proc.), a młodzież z przyjaciółmi i znajomymi (49 proc.). Tylko 15 proc. Polaków przyznaje się do jedzenia lodów w samotności.

Badanie po raz kolejny pokazało również, że Polacy są tradycjonalistami i najczęściej wybierają smaki, które już dobrze znają takie jak: śmietanka, wanilia, czekolada i lody owocowe, jednak młodsi ankietowani znacznie częściej od starszych pokoleń decydują się na wybór odważniejszych i oryginalnych smaków, starsi pozostają wierni tradycji.

Każde pokolenie ma swoją „Ekipę”!

Dla Polaków idol z dzieciństwa to najczęściej piosenkarz/piosenkarka (43%) lub aktor (31%). Podobnie jest w młodszej grupie wiekowej (16-17 lat), gdzie blisko 50% młodzieży na idola wybrało piosenkarza lub piosenkarkę. W tym przedziale wiekowym jako idole pojawiają się również znani twórcy video („youtuberzy”) – są oni autorytetem dla co piątego nastolatka (22%).

Polacy na lody najchętniej wybraliby się właśnie ze swoimi idolami – najwięcej ankietowanych wybrało muzyków (21%), a w drugiej kolejności aktorów (15%), podobnie wśród młodszego pokolenia pierwsze miejsce zajęli muzycy (aż 30%), z kolei na drugim uplasowali się popularni twórcy video („youtuberzy”) - 20%. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie marki Koral wśród dorosłych Polaków najczęściej padały takie nazwiska jak: Beata Kozidrak, Bogusław Linda, Cezary Pazura, ale na lody Polacy chętnie wybralibyśmy się również z Magdą Gessler czy Robertem Lewandowskim. Ankietowani poszliby również chętnie na lody z Prezydentem Andrzejem Dudą lub Donaldem Tuskiem. Młodsze pokolenie zdecydowanie wskazało jako lidera rankingu „z kim poszedłbyś na lody?” - youtubera Friza z „Ekipy”.