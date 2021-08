Za co konsumenci cenią chałwę? Na co zwracają uwagę podczas zakupów?

Po chałwę sięga regularnie ponad 63 proc. polskich konsumentów – wynika z najnowszego badania Omnibus dla marki Unitop. Dlaczego konsumenci decydują się na zakup chałwy? Jakie cechy produktu są dla nich istotne przy podjęciu decyzji przy sklepowej półce? Komentuje Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o.o.

Po chałwę sięga regularnie ponad 63 proc. polskich konsumentów; fot. mat.pras.

W ubiegłym roku chałwa znalazła się w koszyku zakupowym ponad 63 proc. konsumentów i statystyka ta nie ulega zmianom w porównaniu do 2019 r. W młodszej grupie wiekowej (18 – 34 lat) co druga osoba sięga po chałwę przynajmniej raz na jakiś czas, w grupie 45+ to już będzie 2 z 3 osób. Chałwa to produkt nieznacznie częściej kupowany przez kobiety niż przez mężczyzny, wielkość miejscowości nie ma większego znaczenia.

Chałwa - cena, jakość, smak

Trendy konsumencie nieustannie się zmieniają, co możemy zaobserwować analizując tzw. drivery zakupów w ciągu ostatnich lat. Konsumenci największą uwagę przywiązują do smaku chałwy – taką odpowiedzieć na pytanie: „Które z poniższych czynników bierzesz pod uwagę podejmując decyzję o zakupie chałwy?” wskazało 53 proc. ankietowanych. Wciąż niezwykle istotna jest również cena produktu (42 proc. wskazań), jakość (34 proc.) oraz skład (29 proc.). Niemal ¼ badanych kupuje asortyment dostępny w miejscu, gdzie zazwyczaj dokonuje zakupów, natomiast co piąty badany wybiera chałwę, która w składzie nie zawiera oleju palmowego.

- W porównaniu do ubiegłorocznego badania widoczne jest przesunięcie nacisku, jaki konsumenci kładą na smak, skład, naturalność produktu oraz jego dostępność w miejscach, gdzie regularnie dokonują zakupów. Dlatego cieszymy się, że nasze produkty są wciąż wybierane przez konsumentów, którzy doceniają je m.in. ze względu na wysoką jakość i prosty skład. Chałwa Unitop jest wyrabiana ręcznie, co jest znakiem najwyższej jakości dla konsumentów. Do jej produkcji wykorzystujemy miazgę z dokładnie wyselekcjonowanych ziaren sezamu, które gwarantują odpowiednią barwę produktu. Ponadto przy jej wytwarzaniu nie stosujemy oleju palmowego - komentuje Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o.o.

Nowości w kategorii chałwy

Blisko 90% respondentów deklaruję, że główna okazja zakupu chałwy, to zakup produktu dla swoich bliskich i członków rodziny. Dlatego forma podania do dzielenia się jest tak ważna w ofercie handlowej. W ostatnim czasie asortyment marki Unitop w kategorii chałwy został rozszerzony o nowe propozycje. W rozbudowanej ofercie znalazły się torcik chałwowy z pistacjami (400g). Myśląc o młodszych miłośnikach chałwy, oferta poszerzyła się również o dwa warianty smakowe batonów chałwowych – z dodatkiem pistacji oraz o smaku słonego karmelu.