Zakup Otmuchowa nie kończy tematu przejęć w branży słodyczy

- Można żałować, że realna decyzyjność w sprawie strategii Otmuchowa przesuwa się poza Polskę, choć dla spółki może być to korzystna opcja na rozwój - mówi nam Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon.

Autor: Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl

Data: 12-05-2021, 12:54

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon komentuje przejęcie Otmuchowa przez turecki Kervan Gida. fot. mat. pras.

Przejęcie Otmuchowa przez Kervan Gida to korzystna opcja dla obu stron - Turcy wejdą na rynek UE, a polska firma zyska know-how i kapitał na inwestycje.

Zmiany zachowań konsumenckich na rynku słodyczy zmuszają firmy do dodatkowych nakładów na innowacje i marketing.

Choć wyceny firm słodyczowych są na średnim poziomie, można spodziewać się kolejnych transakcji w tym obszarze.

Turecki gigant przejmuje Otmuchów. Kervan Gıda - turecki gigant słodyczowy podpisał warunkową umowę nabycia większościowego pakietu udziałów ZPC Otmuchów wraz z jego spółką zależną PWC Odra.

Przejęcie Otmuchowa szansą na rozwój

W ocenie Tomasza Stamirowskiego zrozumiała jest logika i motywacja nabywającego.

- To otwarcie drzwi na rynek nie tylko polski, ale i unijny. Poprzez przejęcie, Kervan zapewnia sobie dostęp do mocy produkcyjnych i kanałów dystrybucji na terenie sporego europejskiego rynku, gdzie wcześniej nie był obecny. Można żałować, że realna decyzyjność w sprawie strategii spółki przesuwa się poza Polskę, choć dla Otmuchowa to może być korzystna opcja na rozwój. Nowy właściciel może zapewnić sprawdzone know-how i kapitał niezbędny do rozbudowy i unowocześnienia mocy produkcyjnych.

Ekspert wskazuje, że główną przyczyną transakcji było "zmęczenie materiału" ze strony właściciela - Warsaw Equity Holding.

- Nie wydaje się, aby pandemia miała znaczenie dla tej transakcji, chyba że to ona miała decydujące znaczenie dla poprawy wyników w roku 2020 w relacji do lat 2018-2019, kiedy były one bardzo słabe. To raczej zmęczenie materiału ze strony właściciela – Warsaw Equity Holding i trendu wzrastającej aktywności inwestorów branżowych posiadających nadwyżki gotówkowe. Dla samej spółki to może być dobre, bo wydaje się, że wyczerpała ona możliwości optymalizacji operacyjnej i niezbędne jest poniesienie większych nakładów inwestycyjnych, na które właścicielowi planującemu wyjście trudno jest się zdecydować czy zaakceptować - dodaje.

Trendy na rynku słodyczy wymuszają zmiany

Stamirowski zwraca uwagę, że rynek działania Otmuchowa stał się bardzo innowacyjny.

- Konsumenci poszukują zdrowszych produktów, z mniejszą ilością cukru, bez tłuszczów utwardzanych i zbędnych konserwantów. Coraz lepiej sprzedają się słodycze typu convenience, w małych opakowaniach, które mają charakter zakupu impulsowego. Producenci oczywiście widzą te trendy i będą się dostosowywać do zmian zachowań konsumentów, a to oznacza dodatkowe nakłady na rozwój produktu, linie produkcyjne i marketing - dodaje.

Partner zarządzający Funduszu Avallon nie ma wątpliwości, że nabycie pakietu kontrolnego przez inwestora branżowego, określanego przez prezesa Otmuchowa jako konkurenta i z jasnym przekazem co do istotnych przyszłych wspólnych powiązań operacyjnych powinno następować w drodze wezwania na 100 proc.

- Nabywanie pakietów kontrolnych poprzez wnoszenia aktywów do spółki celowej jest zgodne z prawem (pewnie pociągnie za sobą dokupienie niewielkiego pakietu do 66 proc.), ale niespecjalnie zgodne z duchem zabezpieczenia interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Oczywiście jednak na chwilę obecną można tylko komentować ogłoszoną transakcję – być może wkrótce ze strony nowego właściciela usłyszymy konkretniejszy przekaz - mówi.

Branża słodyczy - będą kolejne przejęcia

Czy przejęcie Otmuchowa może dać sygnał do kolejnych transakcji na rynku słodyczy? Nasz rozmówca określa obecne poziomy wycen firm w branży jako średnie.

- Popularny w branży private equity wskaźnik EV/EBITDA transakcji Otmuchowa wynosił na bazie wyników po I kwartale 8,6. Zakładałbym, że w drugim kwartale wyniki firmy będą lesze niż rok temu, gdzie był silny wpływ pierwszej fali COVID-19 - prawdopodobnie więc ulegnie on zmniejszeniu na moment transakcji. Trzeba podkreślić, że zawiera on premię za przejęcie kontroli nad firmą – co jest istotne dla każdego inwestora strategicznego - mówi.

- Mała jest reprezentacja firm notowanych w branży słodyczy – patrząc na wycenę spółki Wawel, oceniłbym poziom wyceny jako średni. Podobnie wynika z naszych obserwacji innych negocjowanych firm na rynku. Trend konsolidacji widzimy w całym rynku FMCG globalnie, więc pewnie możemy się spodziewać takich zdarzeń również w obszarze słodyczy. Ostatnie miesiące, ze względu na restrykcje i realny, wysoki wzrost zagrożenia zarażeniem, miał realny wpływ na spowolnienie wielu transakcji. Dotyczy to mniejszych firm, którym trudno jest jednocześnie pogodzić wyzwania operacyjne w związku z pandemią, z dużym obciążeniem wynikającym z transakcji. Nie wydaje mi się, aby transakcja Otmuchowa zamykała tegoroczne transakcje w obszarze słodyczy - podsumowuje.