Jak informuje łódzki oddział Wyborczej, fabryka czekolady Barry Callebaut w Łodzi powiększa się. - W październiku otwiera się tu nowa linia produkcyjna, trwają poszukiwania pracowników - pisze portal.

Fabryka czekolady Barry Callebaut w Łodzi powiększa się. / fot. PAP/Davor Puklavec/PIXSELL

Kto może znaleźć zatrudnienie w fabryce czekolady?

Według informacji portalu producent belgijskiej czekolady zatrudnia do swojej fabryki w Polsce. Aktualnie firma szuka osób do pracy na produkcji oraz do pracy biurowej.

W fabryce poszukiwani są: specjaliści ds. logistyki. W Centrum Usług Wspólnych trwa rekrutacja na pięć stanowisk: eksperta ds. analiz i raportowania, starszego specjalisty ds. zarządzania i dostępu, analityka ds. zrównoważonego rozwoju, inżyniera projektu IT oraz tzw. coupa administrator. W Łodzi poszukiwany jest także dyrektor generalny na Europę Środkową, który odpowiada za wszystkie obszary firmy i kieruje organizacją. Odpowiada m.in. za działania sprzedażowe w Polsce, Czechach, na Słowacji, w krajach bałtyckich i na Ukrainie - czytamy w artykule.

Jak dodaje portal, firma przy konkretnych ogłoszeniach nie podała kwot wynagrodzenia, ani informacji o tym, jakie są widełki zarobków na wymienionych stanowiskach.

Czytaj więcej na lodz.wyborcza.pl

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl