Zbiory miodu w Polsce, pomimo wzrostu liczby pszczelarzy i popularności zakładania pasiek, nadal są niższe od oczekiwanych - importujemy go więcej niż produkuje nasza krajowa branża pszczelarska - podaje biznes.interia.pl.

Zbiory miodu w Polsce niższe od oczekiwanych; fot. unsplash.com / Arwin Neil Baichoo

Zbiory miodu w Polsce

W 2022 roku zbiory miodu wyniosły 24 tys. ton. Jest to o 5,6 tys. ton więcej w porównaniu z 2021 rokiem, ale wciąż za mało, żeby sprostać zapotrzebowaniu polskich konsumentów.

Import miodu

W 2021 roku do Polski sprowadzono 38 tys. ton miodu - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku, który uznawany był za czas udanych zbiorów, zebrano 24 tys. ton, to nasz kraj więcej miodu musi sprowadzać z zagranicy, niż sami go produkujemy na wewnętrzny rynek.

Najwięcej miodu sprowadzamy z Chin, a także od naszego sąsiada zza wschodniej granicy - z Ukrainy.

Mimo to pasieki w Polsce również go sprzedają. W zeszłym roku za nasze granicy trafiło łącznie 15 tys. ton miodu. Najwięcej do krajów Unii Europejskiej - Niemiec, Francji, Grecji, Hiszpanii czy Bułgarii.

