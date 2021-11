Zbiórka słodyczy i przekąsek dla mundurowych na granicy

W Sokółce oddalonej 15 km do przejścia w Kuźnicy zorganizowano zbiórkę słodyczy i przekąsek dla mundurowych służących na granicy - wyjaśnia Agnieszka Kozakiewicz z miejscowego ośrodka kultury.

Słodycze i przekąski dla mundurowych; fot. unsplash.com

Kabanosy, przekąski, batony energetyczne, soki, kubki termiczne - zbiórka dla mundurowych

Sokólski Ośrodek Kultury organizuje zbiórkę produktów dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji i wojska. Organizatorzy przyjmują paczkowane kabanosy lub inne drobne przekąski, batony energetyczne, soki w małych opakowaniach, a także kubki termiczne. Zbiórka będzie trwała do czwartku.

"Jesteśmy blisko granicy, ludzie odczuwają tę sytuację, na co dzień. Dużo myślimy o naszych znajomych, o przyjaciołach, którzy pełnią służbę, bo są wśród nich również mieszkańcy naszej gminy i pobliskich miejscowości. Te drobne produkty, które zbieramy, to taki rodzaj przytulenia do serca. Nie możemy do nich pojechać, chwycić za rękę, jednak możemy im dać choć batonika. To jest miły gest wobec nich" - mówi z rozmowie z PAP Agnieszka Kozakiewicz z miejscowego ośrodka kultury.

Przyznaje, że mieszkańcy Sokółki pytali ją na ulicy, czy można w jakiś sposób przekazać coś dla funkcjonariuszy służb mundurowych. "W związku z tym podjęliśmy decyzję, że dajemy taką możliwość. Wyznaczyliśmy miejsce i czas zbiórki" - dodaje.

Informuje, że wcześniej zwróciła się do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z pytaniem o ewentualne potrzeby.

Podkreśliła, że nie ma to nic wspólnego z powtarzanymi nieprawdziwymi opiniami, że funkcjonariusze SG, policjanci i wojskowi są niedożywieni. "To nieprawda. Wiemy, gdzie oni u nas mieszkają, gdzie jedzą. Widzimy, że są naprawdę dobrze zaopatrzeni" - mówi.