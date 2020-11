Zgodnie z danymi raportu firmy Mintel* konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na teksturę owocowych przekąsek

Prezes Atlanta Poland: Dzisiejszy kryzys to nasza jutrzejsza rzeczywistość

Produkty idealnie wpisują się w kategorię owocowych przekąsek. Delikatność produktów sprawia, że doskonale nadają się również jako dodatek do potraw. Możne je wykorzystywać zarówno do słodkich wypieków jaki i dań wytrwanych. Co ciekawe produkty te nie wymagają dodatkowego namaczania w wodzie tuż przed użyciem.

Na okres przed świętami Bożego Narodzenia zaplanowana jest silna kampania online, oraz współpraca z influencami.

O Bakal:

Właścicielem marki Bakal jest firma Atlanta Poland S.A. która już ponad 30 lat dostarcza na europejski rynek najlepszej jakości bakalie. Marka Bakal została zbudowana na przekonaniu, iż bakalie mają moc wartości i ogrom zastosowań. Dlatego też w swoim portfolio posiada np. bakalie bez konserwantów, przekąski bakaliowe z małą ilością soli, orzeszki oraz migdały w czekoladzie czy suszone daktyle w kakao.

Motto Bakal brzmi: ,,Z miłości do bakalii”