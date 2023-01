Jak czytamy w ogłoszeniu na oficjalnej stronie Xbox, marka połączyła siły z Oreo. Oprócz limitowanej edycji ciastek pojawi się też szansa na zdobycie nagród cyfrowych.

Specjalna wersja ciastek Oreo dla graczy Xbox; fot. mat.pras.

W styczniu do sprzedaży trafią ciastka z motywami Xboxa i cyfrowymi dodatkami.

Oreo - korzyści dla graczy Xbox

Konsumenci otrzymają także "ciasteczkowe kombinacje" do złamania ukrytych kodów w grach wideo. Ciasteczka będzie można "zeskanować", by odblokować cenne łupy w grach Microsoftu – unikatowe skórki i gadżety nawiązujące do Oreo kolorystyką, które do zdobycia będą w m.in. Halo Infinite, Forzie Horizon 5 oraz Sea of Thieves.

Ponadto osoby, które wezmą udział w zabawie, otrzymają szansę na wygranie dodatkowych prezentów, w tym „konsol Xbox”, subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate oraz „wakacji dla całej rodziny”.

Xbox i Oreo - kiedy promocja w Polsce?

Promocja ruszyła w 22 europejskich krajach. Na razie wśród nich nie ma Polski, ale mówi się, że do naszego kraju trafi z opóźnieniem - 1 lutego.

