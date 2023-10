Marka M&M'S po raz pierwszy w historii wysyła "oddział ratunkowy M&M'S Halloween" (M&M'S Halloween Rescue Squad), aby pomóc Amerykanom, którym w noc Halloween grozi brak słodyczy.

M&M's organizuje oddziały ratunkowe na Halloween. O co chodzi?

Marka M&M'S po raz pierwszy w historii wysyła "oddział ratunkowy M&M'S Halloween" (M&M'S Halloween Rescue Squad), aby pomóc Amerykanom, którym w noc Halloween grozi brak słodyczy.

Niedawne badanie zlecone przez firmę Mars, właściciela marki M&M's, wykazało, że prawie połowa Amerykanów obchodzących Halloween martwi się, że zabraknie im cukierków do słynnej zabawy „cukierek albo psikus”, a 89 proc. twierdzi, że zjadła wcześniej przynajmniej część cukierków przeznaczonych na Halloween.

M&M'S Halloween Rescue Squad we współpracy z firmą Gopuff dostarcza smakołyki Marsa (do wyczerpania zapasów), aby uzupełnić miseczki ze słodyczami przed nocą Halloween.

Jak skorzystać z M&M'S Halloween Rescue Squad?

Akcja będzie dostępna wyłącznie w USA. Dla tych, którzy błędnie oszacowali liczbę halloweenowych gości, którzy zapukali do ich drzwi lub wcześniej zanurzyli się w skrytce ze słodyczami, M&M'S Halloween Rescue Squad będzie dostępne telefonicznie do 31 października lub do wyczerpania zapasów. "Cukierkowe pogotowie" można zamówić także przez internet.

- Sezon Halloween się wydłuża, a entuzjazm skłania konsumentów do wcześniejszych i częstszych zakupów – powiedział Tim LeBel , prezes ds. sprzedaży i dyrektor ds. Halloween w firmie Mars Wrigley. „Jako autorytet w dziedzinie Halloween planujemy sezon z wieloletnim wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że zaspokoimy potrzeby kupujących. Od naszego pierwszego w historii M&M'S Halloween Rescue Squad po nowe innowacje produktowe – robimy wszystko, co w naszej mocy, aby inspirować więcej chwil codziennego szczęścia ten sezon."

