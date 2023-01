Zarząd ZPC Otmuchów S.A. poinformował o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny na rozbudowę zakładu produkcyjno-magazynowego w Nysie.

Otmuchów rozbuduje zakład w Nysie

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. poinformował o zawarciu w dniu 11 stycznia 2023 r. z mBank S.A. umowy o kredyt inwestycyjny.

Jak informowaliśmy we wrześniu 2022 r. ZPC Otmuchów planował rozbudowę mocy produkcyjnych w zakładzie w Nysie za ok. 35 mln zł: ZPC Otmuchów chce rozbudować moce produkcyjne za ok. 35 mln zł

Zgodnie z Umową Bank udziela spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 mln euro tj. równowartość ok. 9,4 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów na przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjno-magazynowego w Nysie.

ZPC Otmuchów z nowym kredytem w mBanku

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego ustalono w oparciu o zmienną stopę bazową EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Kredyt będzie można wykorzystać w EUR.

Ostateczny termin spłaty należności Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego ustalono na koniec czerwca 2028 r.

Zabezpieczenia spłaty należności Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego stanowią: weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Spółki położonej w Nysie do kwoty 3 mln EUR.

Udostępnienie kredytu inwestycyjnego uwarunkowane zostało od spełnienia typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów, jak np. dostarczenie stosownej dokumentacji oraz ustanowienie na rzecz Banku ww. zabezpieczeń.

ZPC Otmuchów bierze 2,4 mln kredytu na inwestycje

Ponadto, 12 stycznia ZPC Otmuchów zawarł z Bankiem również umowę o kredyt w rachunku bieżącym o charakterze odnawialnym, zgodnie z którą Bank udziela firmie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie nie wyższej niż 2,4 mln PLN na finansowanie bieżącej działalności spółki.

Zgodnie z umową o kredyt w rachunku bieżącym Spółka może wykorzystywać ten kredyt do dnia 28 grudnia 2023 roku, a termin ostatecznej spłaty salda debetowego rachunku bieżącego ustalono do dnia 29 grudnia 2023 roku.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalono w oparciu o stopę bazową WIBOR ON PLN powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty należności Banku z tytułu kredytu w rachunku bieżącym stanowią: gwarancja PLG FGK udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1,92 mln PLN oraz weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę.

Pozostałe warunki ww. umów kredytowych nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

