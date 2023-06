Mondelēz International ogłosił doroczny raport „Snacking Made Right”, w którym podsumowuje postępy w osiągnięciu wyznaczonych sobie celów zrównoważonego rozwoju. Działania w Polsce stanowią integralną część planu.

Robert Sas, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtycki, opowiedział o strategii producenta słodyczy w Polsce. / fot. materiały prasowe

Zrównoważony biznes to jeden z najważniejszych elementów długoterminowej strategii wzrostu Mondelez. W trosce o lepsze jutro, w którym świadome wybory konsumenckie idą w parze z dbałością o środowisko, Mondelez podejmuje szereg działań, by do 2025 zrealizować wyznaczone sobie cele z obszaru ESG. Kluczowe z nich, to m.in.:

skupienie się na bardziej zrównoważonym pozyskiwaniu kluczowych dla produkcji składników,

zmniejszenie negatywnego wpływ produkcji na klimat,

rozwijanie oferty produktowej, w celu zaspokojenia różnych potrzeb konsumentów w zakresie odżywiania i dobrego samopoczucia, przy jednoczesnej promocji aktywnego stylu życia i odpowiedzialnej konsumpcji przekąsek.

Co więcej, marka nie ustaje w rozwijaniu zróżnicowanych zespołów i inkluzywnej kultury organizacyjnej, która jest swoistym DNA firmy.

Miliard dolarów na zrównoważony rozwój

Dane z raportu „Snacking Made Right” potwierdzają, że słowa i założenia marki idą w parze z działaniami. Zarówno na rynku globalnym, jak i lokalnie w Polsce.

Wyniki jasno wskazują, że firma kontynuuje prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków produkcji kakao, z którego powstają produkowane przez Mondelez przekąski, jak np. czekolada Milka. W ostatnim roku ogłoszona została dodatkowa pula środków przeznaczonych na ten cel w wysokości 600 mln dolarów. Dzięki temu do 2030 roku marka zainwestuje w globalny Program Cocoa Life miliard dolarów.

Jestem dumny, że w Mondelez International poczyniliśmy postępy w realizacji naszej wizji, w czasie niestabilnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, krajowej i międzynarodowej — podkreśla Dirk Van de Put, prezes zarządu i CEO Mondelez International. — Pokazujemy w ten sposób nasze zaangażowanie w kreowanie odpowiedzialnej przyszłości przekąsek — dodaje.

Produkcja z energii słonecznej

W dbałości o środowisko Mondelez stawia na odnawialne źródła energii. Liczne proekologiczne i społeczne inicjatywy realizowane są na świecie, jak i w Polsce. Najważniejszą jest podpisana przez Mondelez 12-letnia umowa na zakup wirtualnej energii elektrycznej (VPPA) ze szwajcarską firmą inwestującą w odnawialne źródła energii GoldenPeaks Capital.

Podpisanie umowy dotyczącej energii odnawialnej stanowi kamień milowy w naszych działaniach — mówi Robert Sas, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie. — Inwestowanie w nią, to nie tylko dbałość o przyszłość naszej planety, ale także o ekonomiczną stabilność i innowacyjność. To ważny krok naprzód w naszych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska i tworzenia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich — zaznacza.

Start projektu miał miejsce w marcu tego roku, zaś pełna moc elektrowni zostanie osiągnięta w 2024 roku. Firma szacuje, że w ten sposób uda się jej zredukować około 85 000 ton CO2. Dostarczana, bezemisyjna i odnawialna energia elektryczna, będzie w przybliżeniu równoważyć ślad węglowy z energii elektrycznej ośmiu polskich zakładów produkcyjnych Mondelez.

Robert Sas, nowy Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie w specjalnym liście przesłanym do redakcji podzielił się planami związanymi z dalszą działalnością producenta słodyczy w Polsce.

Szanowni Państwo, niezmiernie mi miło, że wraz z objęciem stanowiska nowego dyrektora zarządzającego Mondelez Polska i kraje bałtyckie, mam przyjemność podzielić się z Państwem tematami odgrywającymi kluczową rolę w naszym biznesie, ale i fundamentalnie ważnymi w naszym życiu codziennym. Pracując od 15 lat w firmie Mondelez, widzę i czuję, że odpowiedzialność społeczna, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, to priorytet leżący u podstaw naszych działań. Dotyczy ona m.in. globalnych inicjatyw jak Cocoa Life, lokalnych działań w ramach programu Harmony oraz oddolnych akcjach dla potrzebujących, organizowanych przez samych pracowników w okolicach naszych lokalizacji w Polsce. Jesteśmy dumni z wyznaczonych sobie i obiecanych Państwu ambitnych celów w obszarze ESG, które zadeklarowaliśmy się zrealizować do 2025 roku. Doroczny raport „Snacking Made Right”, podsumowuje dotychczasowe działania i pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o ich osiągnięcie. Najbardziej istotne z nich to: • skupienie się na bardziej zrównoważonym pozyskiwaniu kluczowych dla produkcji składników, • zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat, • rozwijanie oferty produktowej, w celu zaspokojenia różnych potrzeb konsumentów w zakresie odżywiania i dobrego samopoczucia, przy jednoczesnej promocji aktywnego stylu życia i odpowiedzialnej konsumpcji przekąsek, • budowanie zróżnicowanych zespołów i inkluzywnej kultury organizacyjnej. Dane z raportu „Snacking Made Right” potwierdzają, że obraliśmy właściwy kierunek. Kontynuacja działań na rzecz poprawy warunków produkcji kakao, z którego powstają znane i lubiane przez konsumentów przekąski Mondelez, jak np. czekolada Milka znajduje swoje uzasadnienie w raporcie. W ostatnim roku ogłosiliśmy dodatkową pulę środków przeznaczonych na ten cel w wysokości 600 mln dolarów. Dzięki temu do 2030 roku zainwestujemy w globalny program Cocoa Life miliard dolarów. Również w Polsce nie brakuje proekologicznych i społecznych inicjatyw. Jedną z najważniejszych w ostatnim czasie jest podpisana przez nas 12-letnia umowa na zakup wirtualnej energii elektrycznej (VPPA) ze szwajcarską firmą inwestującą w odnawialne źródła energii GoldenPeaks Capital. To kamień milowy w naszych działaniach. Inwestowanie w energię odnawialną, to nie tylko dbałość o przyszłość naszej planety, ale także o ekonomiczną stabilność i innowacyjność. To ważny krok naprzód w naszych staraniach na rzecz ochrony środowiska i tworzenia zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich. Start projektu miał miejsce w marcu tego roku, zaś pełną moc elektrowni osiągniemy w 2024 roku. Szacujemy, że w ten sposób zredukujemy około 85 000 ton CO2. A dostarczana bezemisyjna i odnawialna energia elektryczna będzie, w przybliżeniu, równoważyć ślad węglowy z energii elektrycznej ośmiu polskich zakładów produkcyjnych Mondelez. Z kolei wieloletni projekt na rzecz zrównoważonego rozwoju, który jest naszą dumą to program Harmony. W Polsce nasi rolnicy uprawiają 2,980 hektarów, osiągając zbiory na poziomie 26,500 ton, które dostarczają 100 % zrównoważonej pszenicy do produkcji takich ciastek jak np. BelVita, Delicje czy Lubisie. Dzięki programowi starannie dobieramy, śledzimy i kontrolujemy pszenicę, która z pól trafia do naszych zakładów. To podejście sprawia, że dbamy o glebę i zwiększamy różnorodność biologiczną. Audyty przeprowadzane u współpracujących z nami rolników, pozwalają racjonalizować poziom stosowania pestycydów i nawozów. Naszym celem jest dostarczanie smacznych, wysoko jakościowych produktów. Wiemy, że jako biznes, mamy ogromy wpływ na nasze środowisko. Stale pracujemy nad rozwiązaniami, które możemy wyegzekwować lokalnie. Zależy nam by smacznie i odpowiedzialnie szło ze sobą w parze. Zachęcam do zapoznania i zainspirowania się naszym raportem. W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji. Z poważaniem Robert Sas

W harmonii z naturą

Drugim wieloletnim projektem na rzecz zrównoważonego rozwoju jest Program Harmony. Polscy rolnicy uczestniczący w nim uprawiają 2,980 hektarów pól, osiągając przy tym zbiory na poziomie 26,500 ton, które dostarczają 100 % zrównoważonej pszenicy do produkcji takich ciastek jak np. BelVita, Delicje czy Lubisie.

— Program Harmony to staranny dobór i kontrola pszenicy, która z pól trafia do naszych zakładów — mówi Luiza Arament, manager ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mondelez Polska i kraje bałtyckie. — Dzięki takiemu podejściu dbamy o glebę i zwiększamy różnorodność biologiczną. Audyty u współpracujących z nami rolników pozwalają racjonalizować poziom stosowania pestycydów i nawozów — dodaje.

Realizując swoją misję Mondelez pokazuje, że można i że warto tworzyć synergię pomiędzy biznesem a dbałością o środowisko, pomiędzy potrzebami konsumentów

a odpowiedzialnością produktową, czy pomiędzy wartościami pracowników

i firmy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl