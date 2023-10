Doskonale znana miłośnikom słodkości czekoladowa pralinka ze śliwkowym nadzieniem przechodzi wizerunkowy lifting. Celem nowa kampanii promocyjnej Śliwki Nałęczowskiej jest zaprezentowanie konsumentom trzech wymiarów doznań, których można doświadczyć kosztując słynną czekoladkę – czytamy w portalu Marketing przy kawie.

Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie zjawiska ASMR, by pokazać emocje jakie towarzyszą konsumpcji pralin Śliwka Nałęczowska. Pokazaliśmy chrupiącą czekoladę, przepyszny krem i, to co najważniejsze, soczystą śliwkę. Całość okrasiliśmy pięknymi ujęciami, dźwiękami i aksamitnym głosem lektorki. Nie użyliśmy żadnego podkładu muzycznego. Wierzymy, że te zabiegi wybiją kreację z natłoku reklam – mówi Jan Zagrodzki, dyrektor zarządzający agencji FCB&theMilkman, która stworzyła koncept kreatywny kampanii.