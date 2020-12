ZPC Bałtyk pomaga pomorskim fundacjom charytatywnym

Dla dorosłych podopiecznych Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, „Bałtyk” przygotował w prezencie czekolady „Ratuszowe”. Jest to wyjątkowy upominek ponieważ czekolady „Ratuszowe” inspirowane są recepturą z początku lat 70.. Dla tych wszystkich, którzy pół wieku temu przeżywali swoją młodość i dzieciństwo, będzie to powrót do smaków, które zapamiętali z tamtych czasów. Czekolada „Ratuszowa” to obok czekolady „Malajskiej” jedna z najbardziej kultowych czekolad „Bałtyku” ostatniego półwiecza. Do ich produkcji nie jest wykorzystywany olej palmowy, nie zawierają one składników genetycznie modyfikowanych GMO oraz glutenu. „Ratuszowa” produkowana jest w formie tabliczki 100-gramowej w specjalnie zaprojektowanej etykiecie z Ratuszem Głównego Miasta w Gdańsku.

„Bałtyk” pomógł także Fundacji Gebhardt Sport wspierającej rozwój sportowców. Gdańska Fabryka Czekolady przekazała Fundacji czekolady mleczne „Truskawka” i „TofiTo” oraz czekoladki „Fantazja Koktajlowa”. Fundacja organizuje zawody sportowe, udziela pomocy sportowcom, pomaga w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zbiera środki na leczenie chorych. Tym razem Fundacja przygotowuje upominki na świąteczny prezent dla dzieci z Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim realizującego szlachetną misję niesienia pomocy podopiecznym ze specjalnymi potrzebami.

„BAŁTYK”, to najsłynniejsza na Pomorzu fabryka czekolady, której historia sięga 1923 roku. Czekolady, cukierki, pralinki, lizaki, bombonierki, drażetki czy orzeszki – to wszystko powstaje w rodzimych, polskich zakładach „Bałtyku” w Gdańsku i we Włocławku (100% polskiego kapitału). „Bałtyk” tworzy słodycze zarówno według tradycyjnych, wieloletnich receptur, jak i zaskakuje swoich sympatyków nowatorskimi pomysłami na zupełnie nowe produkty.

Firma co roku angażuje się w akcje charytatywne i wydarzenia prospołeczne, tj. zawody sportowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne. W 2020 roku, pomimo trudności związanych z pandemią, firma przekazała tysiąc batonów energetycznych dla personelu medycznego walczącego z koronawirusem, a także wsparła słodyczami Bieg Urodzinowy w Gdyni i Półmaraton w Gdańsku.